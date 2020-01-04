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廣明光電判賠惠普金額增為三倍 高達4.39億美元

2020-01-04 17:47經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

彭博資訊報導，廣明光電判賠惠普（HP）損害的金額周五（3日）被美國聯邦地區法院一位法官提高為三倍，現在需要支付的金額高達4.39億美元。

台灣廣明光電與其在美國子公司，2013年被惠普控告限制光碟機價格，涉嫌違反反托辣斯法。去年美國休士頓聯邦法院陪審團認定廣明光電意圖非法限制光碟機價格，對惠普造成損害，須賠償惠普（HP）1.76億美元。

美國聯邦地區法院法官David Hittner 3日表示，廣明光電沒有提示任何理由讓他可以駁回陪審團幾個月前的這個判決，根據反托辣斯法的授權，他裁定將惠普應得到的損害賠償金增為三倍，即5.28億美元。在扣除此案其他被告已經與惠普達成和解支付的8,900萬美元賠償金，廣明光電要負擔的金額為4.39億美元。

過去幾十年間，Hitachi-LG、Sony、Panasonic等公司已經陸續與惠普和解，只有廣明光電選擇與惠普打官司。

彭博指出，廣明光電的律師Andrew Lusby說，此時對增為三倍的判賠金額沒有評論。廣明曾在庭上與法官爭辯增為三倍的損害賠償，將違反憲法所不容的過度懲罰性賠償 ，但 Hittner並不採納廣明律師的論點，指明反托辣斯法允許這三倍的賠償視為補償性而非懲罰性損害賠償。

廣明光電被判須賠惠普4.39億美元損害賠償。 （網路圖片／擷自廣明光電臉書）
廣明光電被判須賠惠普4.39億美元損害賠償。 （網路圖片／擷自廣明光電臉書）
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