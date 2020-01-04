國際財經市場本周回顧

歐美股市／美股再創新高後，因中東局勢回檔

上半周美歐股市遭逢獲利了結賣壓，所幸美國總統川普隨後表示將在15日與中國大陸簽署第一階段貿易協議，輔以中國央行宣布將於1/6下調金融機構存款準備金率，帶動美股2日大漲再創新高並支撐歐股跌幅收斂。然而，美國在巴格達擊斃伊朗革命衛隊聖城旅指揮官，中東緊張局面突然惡化，美股3日下跌。

美國經濟穩健、歐洲數據偏弱：美國房市狀況穩定，11月待完成成屋銷售增加1.2%，不如預期，但為4個月來第3度攀升，10月標普凱斯席勒20城市房價指數年增2.23%，為5個月來最大漲幅，12月芝加哥採購經理人指數自46.3升至48.9，優於預期，11月美國商品貿易逆差連續3個月收窄至632億美元，惟12月消費者信心指數意外自126.8下滑至126.5，不如預估；歐元區12月Markit製造業採購經理人指數終值自前月之46.9降至46.3，儘管優於預期及初估值，但為連續第11個月萎縮。

新興股市／中國人行降準，新興股市續揚

美國總統川普宣布將於1/15與中國簽署第一階段貿易協議，加以中國人行宣布降準50個基本點，強化投資人對於全球經濟前景的樂觀預期，掩蓋中東地緣政治風險擔憂，新興股市延續漲勢。

中國人行將自1/6起下調金融機構存款準備金率50個基本點，預估將釋放8000億人民幣流動性，中國通過新修改之證券法並將於3月起實施，新制改革包含全面推行證券發行註冊制、提高證券違法違規成本、完善投資者保護制度等，市場預期此將有助提升股市投資信心，政策與美中貿易訊息利多激勵中港股市連袂走強，滬深300指數10大類股以通訊與科技類股表現最佳，兩者漲幅皆逾5%。經濟數據部分，中國官方12月製造業PMI持平於11月的50.2，優於預期，但財新製造業PMI由51.8放緩至51.5、略不如預期。印度財政部計畫推動1.5兆美元的基礎建設投資計畫提振市場買氣，印股由塔塔汽車以及塔塔鋼鐵等股領漲收紅。南韓去年12月出口較前1年同期下滑5.2%，為連續13個月萎縮但已為8個月來最佳表現，然而北韓官媒報導該國領導人強調須採取積極與進攻性措施以確保國家主權和安全，朝鮮半島地緣政治風險疑慮壓抑韓股逆勢收黑，銀行與汽車類股領跌盤勢。

中國刺激政策與美中貿易協議進展提振投資人對於全球經濟成長的信心，同步帶動拉美與東歐股市走強，巴西再創歷史新高價位。俄羅斯去年第3季GDP成長率修正值1.7%與初估值相同，12月製造業PMI由前月的45.6低點回升至47.5，俄股收紅。

債市／避險需求支撐債市買氣

新年假期，全球各地多有休市。股市樂觀氣氛壓抑公債表現，包括：中國人行宣布下調金融機構存款準備率、中美第一階段貿易協議可望於1/15簽定，以及美國就業數據亮麗等。然而北韓及中東地緣政治風波再起，避險買盤支撐美國公債僅小黑0.03%。歐洲公債則下跌0.17%，投資人對於義大利政治局勢仍有擔憂，義債下跌0.26% 。

當地債市受惠於貨幣升值的助益較多，新年開始油價反彈推升墨西哥、哥倫比亞及俄羅斯等產油國債市收紅。印度政府提出未來5年約1.5兆美元的基礎建設計畫，期以能刺激經濟，當地公債上揚0.31%。(彭博資訊，截至1/2)

匯市／美元指數下跌，新興貨幣漲跌互見

川普表示將與中國領導人會晤，簽署協議利多，加上製造業數據樂觀，市場情緒持續受到提振，同時年底獲利了結賣壓出籠，周線美元下跌0.70%，英鎊受到美元年底拋售熱潮而提振，此前歐盟主席提及延長脫歐過渡期可能，短期對1月脫歐擔憂稍獲舒緩，獲利了解賣壓止穩，周線收漲0.17%。歐元區12月PMI46.3，儘管緊縮情況有所放緩，但仍低於景氣榮枯線，經濟大國德國製造業數據疲弱，周線歐元下跌0.22%。全球經濟數據好壞參半，景氣不確定性加上中東地緣風險升溫，商品貨幣表現承壓走低，周線澳幣下跌0.39%，紐幣下跌0.48%。

示巴西政府赤字占GDP比重於10月份下降，連續3個月走低，同時就業數據優於預期，此前信評機構標普調升債信展望至正面，周線巴西里拉上漲0.72。南非大型電信公司MTN遭美國法院起訴，指控向阿富汗的激進組織支付保護金，同時中東情勢緊張，風險資產遭拋售，周線南非幣下跌1.59%。中國降低下調金融機構存款準備金率，同時人行宣布全面降準，市場預期寬鬆政策環境有助經濟趨穩，周線人民幣上漲0.34%。(彭博資訊，截至1/3 16:30)