美伊衝突升高 油價飆

美軍空襲伊朗支持的伊拉克民兵組織，並擊斃一名伊朗高級指揮官，急遽推升美國與伊朗、以及整個中東地區的緊張局勢，刺激國際油價3日一度漲逾4%，布蘭特油價逼近每桶70美元，並使投資人湧入避險資產，國際金價漲至四個月高點，美歐股市大跌。

美國國防部3日表示，在美國總統川普下令後，美軍對巴格達附近的機場發動無人機空襲，伊朗革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼及伊朗支持的真主黨民兵組織領導人穆罕迪斯喪生。美軍本周稍早時空襲伊拉克民兵組織，促使民兵攻入巴格達美國大使館，導致美、伊緊張升高。

伊朗最高領導人哈米尼誓言將進行「嚴厲的報復」。美國國務院3日也呼籲美國公民立刻離開伊拉克。

美歐股市3日盤中跌逾1%，美股早盤跌逾200點，紐約黃金現貨、日圓對美元、全球公債價格都大漲。

國際油市擔心伊朗對其他中東產油國發動報復攻擊，刺激布蘭特原油3月期貨3日盤中飆漲4.9%至每桶69.5美元，稍後漲幅收斂至3.7%、報68.71美元；西德州原油2月期貨一度漲4.8%，漲幅稍後縮小至3.6%，報每桶63.37美元。

分析師認為，沙國及阿聯的能源設施、以及波斯灣附近的外國油輪，都可能是伊朗報復攻擊的目標，且伊拉克、沙國及科威特多數石油出口，都須經過伊朗掌控的荷莫茲海峽，現在可能會受到阻撓。花旗認為，布蘭特油價短線可能因此事而漲破每桶70美元，歐亞集團更認為若衝突蔓延，布蘭特油價可能漲至80美元。

但油市專家指出，美國及巴西、非洲等產油國都有增產能力，國際油價大漲將刺激各國增產，因此除非中東發生大規模衝突，否則油價漲勢將受到抑制。