川普外交受挫 全球風險升

彭博資訊報導，2020年才剛展開，美國總統川普就面臨雙重外交挑戰。川普上任以來最大膽的兩項外交計畫，包括解除北韓核武威脅和約束伊朗，都面臨挫敗，推升了地緣政治風險，也再度提醒投資人，才剛回穩的全球經濟展望有多脆弱。

北韓領導人金正恩1日宣稱，不再受之前答應暫停測試核子飛彈和炸彈的承諾約束，並警告不久後將以「新型戰略武器」震驚美國。前一天，伊朗支持的民兵包圍並試圖衝入美國駐巴格達大使館。

發生這兩起事件，使川普自稱能解決北韓、伊朗問題的說詞受到嚴峻考驗。川普宣稱，藉實施制裁加諸「極大壓力」，可把這些敵國逼上談判桌，然後發揮他的個人魅力讓他們與美國關係化敵為友、準備妥協。但伊朗經濟即使已因制裁受重創，仍拒絕談判，金正恩雖三度與川普會晤，至今仍拒絕退讓。而且，情勢還可能迅速惡化。

這些發展使全球投資人再度繃緊神經，全球股市3日盤中重挫，國際油價大漲，經濟學家指出，市場才剛因貿易風險降溫鬆一口氣，其他風險卻又突然出現。

全球經濟受到的衝擊，將取決於國際油價大漲的態勢會維持多久，全球最大原油進口國中國大陸最為脆弱，許多歐洲國家也仰賴進口原油，且能源成本攀升又可能加劇地緣政治動盪。