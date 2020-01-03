美股1月會漲或跌？緊盯這10個觀察重點

美國股市2019年漲翻天，一般預料2020年市場行情將回歸平淡，尤其在大漲之後1月多空交戰難免，市場波動可能加劇。

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch撰文表示，觀察道瓊指數ETF（代碼DIA）和標普500指數ETF（代碼SPY）走勢線圖可知，美國股市大約一個月前就已「超買」，但仍有上漲空間。這是因為2019年美股情況與1999年類似：盤勢大致上都由追逐動能股的群眾（momentum crowd）所主導；換言之，他認為美股現在之所以上漲，不是因為企業盈餘升高，也不是因為經濟顯著改善，更不是因為價位便宜，純粹只是因為股市上漲驅動買盤持續追高。

但他提醒投資人注意兩個警訊：一，相對強弱指標（RSI）背離，意思是股市雖已上漲，內部動能卻未跟上腳步。二，成交量偏低，意味對這波漲勢信心不堅定。基於這兩個原因，投資人宜謹慎看待後市。

至於後市多空展望如何？艾羅拉指出，美國股市1月有下列十大觀察重點，投資人可從中找尋線索：

1. 「元月效應」將啟動。往年1月美股易漲難跌，通常可在短期內產生多達30%的報酬。

2. 新資金在年初湧入股市，通常會推升股價。

3. 美股2019年漲勢很猛，許多投資人為了減輕資本利得稅負，而把稅延後一年。這些基於節稅考量去年沒賣出股票的投資人，1月可能開始脫售持股。這將加重美股下跌壓力。

4. 第4季財報季即將展開。華爾街分析師目前的共識是，美國企業盈餘應該已在去年觸底，如今可望逐漸回升。但這種看法可能過於樂觀。

5. 1月將有大量經濟數據出爐。光是緊盯美國經濟報告並不夠，例如「Arora Report」正追蹤23國的經濟數據。目前分析師的共識是，全球主要經濟體成長將好轉。

6. 空頭人士正摩拳擦掌，押注1月美股會跌。如果美股並沒有下跌，將湧現一波軋空行情。這將誇大美股上漲幅度。

7. 如果美股沒有下跌，在「害怕錯過」（FOMO）的心理刺激下，投資人可能不假思索就把錢注入指數股票型基金（ETF）。

8. 半導體股向來是領先指標，不妨密切關注超微（AMD）、美光（Micron）、英特爾（Intel）、輝達（Nvidia）這幾檔股票。

9. 美國主要股價指數走勢，受大型科技權值股表現影響甚鉅。密切關注蘋果、臉書、亞馬遜和微軟。