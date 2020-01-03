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特斯拉上季交車量逾11萬輛 優於預期 股價逆勢漲

2020-01-03 23:11經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）2019年第4季交車量為11.2萬輛，優於華爾街預估，3日早盤股價應聲大漲逾3%，相較之下紐約三大股市下挫約0.7%，因美伊局勢緊張。

市調機構FactSet預估的平均交車量分別為：Model 3為8.79萬輛、Model S為9,800輛以及Model X的9,300輛，總計10.7萬輛。

投資人也持續觀察特斯拉的生產。特斯拉去年第3季的交車量高於生產量，分別達到9.7萬輛和9萬6,155輛，雙雙締造歷史紀錄，但引發外界質疑特斯拉的製造能力。

特斯拉執行長馬斯克本周稍早到加州佛里蒙特的工廠及交車中心演說，為員工及特斯拉忠實車迷打氣；這些車迷自願在年底交車期限前協助將特斯拉交到顧客手上。

在2019年取車的美國車主，享有減免1,785美元（新台幣約5.37萬元）稅額優惠，但去年訂購、今年取車的美國車主則沒有這項稅務優惠。

特斯拉正將自家汽車運往英國及中國大陸等全球其他地方，運送地點比以往更多。特斯拉在去年第3季向投資人保證，全年交車量能達到前一次公布預測值（36萬到40萬輛）的區間下限，原因之一就是特斯拉的客群擴大。

特斯拉當時認為，「交車輛應會逐年增加，期間預料會遇到幾次季節性波動。我們對今年交出36萬輛車充滿信心」。特斯拉上季說「準備好加速」成長，成長動力將來自上海廠的生產及提高現有產線的生產效率。

特斯拉2019年第4季交車量為11.2萬輛，優於華爾街預估。美聯社
特斯拉2019年第4季交車量為11.2萬輛，優於華爾街預估。美聯社
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特斯拉車主馬斯克

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