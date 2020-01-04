國際變數多 新興股市展望有壓

新興股市在2020年的首個交易日重返多頭市場，但3日盤中就因美國與伊朗緊張態勢升高而回落。市場專家對今年新興股市表現也持審慎看法，預料中國大陸、台灣及南韓股市表現將相對遜色。

MSCI新興股市指數2日收盤大漲1.2%，自2018年10月的低點累積回升逾20%，象徵重返多頭市場，主因是中國人民銀行（大陸央行）放鬆貨幣政策以支持經濟成長。富時新興股市指數早在去年12月中便已進入「牛市」。但MSCI新興市場指數3日盤中因地緣政治緊張升高而小跌。

分享 facebook 大陸人行年底時決定對金融體系釋出1,150億資金，帶動全球股市開年即上揚。但一些分析師認為人行的寬鬆措施，正是反映2020年中國與新興市場經濟將面臨挑戰，且經濟成長率可能低於預估。

凱投宏觀預期，2020年新興股市將比2019年明顯下跌，中國大陸、台灣與南韓股市過去十年來的表現，常優於拉美及歐洲／中東／非洲新興市場，但今年表現將不如大盤。

牛津經濟學公司總體經濟策略主管沙羅利亞也對景氣循環產業的復甦，抱持審慎看法，「距離全面翻升還差得遠」，且大陸信用周期指標也顯示寬鬆政策的規模小於2016年。

他說，新興股市的重大考驗，在於最近原料價格上漲是否只是因為美─中達成貿易協議，以及各大央行放鬆貨幣政策，所引發的暫時性效應。