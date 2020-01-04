不銹鋼需求減 鎳價大跌

國際鎳價3日盤中大跌逾3%，跌破14,000美元心理關卡，銅價也可能寫下去年10月來最大單周跌幅，原因包括投資人擔憂中國大陸對不銹鋼的需求減弱、鎳價面臨技術性賣壓，以及美國與伊朗的緊張局勢升高。

倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨價格3日盤中一度重摔3.5%至每噸13,765美元，為去年12月12日以來最低價位，且是跌幅最大的基本金屬。上海不銹鋼價格3日收跌2.3%，報每噸人民幣13,955元（2,001.15美元）。

華泰期貨公司表示，大陸將在本月稍後過農曆春節，不銹鋼業者因此縮減產量，且下游業者的採購意願大幅下降。鎳是生產不銹鋼的原料。鎳價重挫的另一個因素，是此前鎳價跌破20日和30日均線，向市場釋出「賣出」信號。

倫敦銅價3日盤中則大跌1.3%至每噸6,106.5美元，可能寫下去年10月來最大單周跌幅，原因是美軍空襲伊拉克巴格達，擊斃伊朗高階將領蘇雷曼尼，伊朗最高領袖哈米尼已放話將採取報復行動，推升中東緊張情勢。

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）分析師孟克指出，在金融市場反應中東緊張情勢的情況下，投資人轉向安全資產，基本金屬價格隨之走低。Kingdom期貨公司執行長佛里曼則說，若中東情勢嚇到投資人，促使投資人出脫股票，可能引發股價大幅走低，且短期內金屬資產也可能受到波及。