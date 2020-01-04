CES展 韓科技雙雄AI拚場

拉斯維加斯消費電子展（CES）定1月7日開幕，人工智慧（AI）預料是本次為期四天的展覽上備受矚目的主題之一。三星電子和樂金電子（LG）兩大南韓科技公司都將展示相關產品，互別苗頭。

三星已預告，將在CES期間展示名為「NEON」全新AI平台。產業人士認為，該系統可透過AR和VR等科技，以人形出現，與他人自由溝通。此外，三星將推出聲控的AI音箱Galaxy Home Mini。具有AI功能的升級機器人也備受期待，應用領域從烹飪到健康監控都有。

LG則專注於推廣2017年推出的ThinQ AI品牌。該公司說，今年展覽攤位的三分之一都是專為ThinQ AI解決方案所設。

基於「Anywhere is Home」的主題，樂金表示，將在四種領域展示AI應用技術：居家、聯網汽車、虛擬試衣間和運用機器人的用餐解決方案。在智慧家居的服務方面，LG將揭曉擁有數位門牌技術的「智慧門」，具備3D臉部辨識科技以及主動的客戶服務，由AI提示消費者如何妥善使用他們的家用電器。

兩公司仍有同類型的AI驅動產品，勢必會在CES上正面對決。兩家都宣稱他們推出的智慧冰箱都配載升級的AI和物聯網科技，因此更能辨識冰箱內的食材。