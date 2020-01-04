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全球企業CEO 最擔心經濟衰退

2020-01-04 01:57經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

對全球企業執行長而言，經濟衰退顧慮連續第二年排名第一。 美聯社
對全球企業執行長而言，經濟衰退顧慮連續第二年排名第一。 美聯社
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經濟研究聯合會（Conference Board）最新調查顯示，隨著時序進入2020年，全球企業執行長對經濟衰退的疑慮也升高，貿易展望不明是另一大憂慮。

根據這項調查，經濟衰退高居2020年美國企業執行長最擔心事項的首位，相較下，2019年只排第三。對全球企業執行長而言，經濟衰退顧慮則連續第二年排名第一。相較下，2018年這個話題還少人提及。

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該會首席經濟學家范亞克說，去年全球經濟成長率從前年的3%趨緩至2.3%，使企業主管備感壓力。從貿易到氣候變遷，諸多議題展望不明，更加深焦慮感。他說：「企業領導人和一般人一樣，也不知這一切會走向何方。 」

范亞克指出，企業領袖對衰退風險的憂慮揮之不去，反映過去一年經濟持續走緩、以及貿易爭端和其他政策疑慮的結果仍不確定。

經濟研究聯合會在調查附帶的報告中預測，今年全球成長率可能稍微提高到2.5%，但警告無論企業主管對衰退的疑慮是否合理，都可能產生經濟後果。報告說：「一大風險是，這種唯恐衰退的心態可能變成自我實現的預言。」

該調查在去年9月至10月進行，共740位執行長受訪。范亞克認為，儘管12月美中宣布敲定「第一階段」貿易協議，這個好消息對提振企業信心的助益可能不大。他說：「在欠缺未來走向指引的情況下，我們難以推動重大投資。我不認為這股壓力會消失。」

他指出，製造業對這種不確定性的感受尤其深，但貿易問題的漣漪效應已波及各行各業。

另外，根據費城聯邦準備銀行的最新預測，未來六個月內，美國有九個州可能陷入經濟萎縮，是十年前金融海嘯結束以來最多。

費城聯準銀行是在分析各州營建許可、首次申請失業救濟金人數、製造業者交貨時間、以及美國10年期公債與3個月期國庫券等指標後，預測未來六個月的成長率。彭博經濟研究的模型則預估，美國經濟在未來一年陷入衰退的機率約為三分之一。

金融海嘯氣候變遷

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