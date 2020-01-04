三星華為 研發折疊OLED

三星顯示器OLED面板，將用於華為預定下半年推出的折疊智慧手機。 路透 分享 facebook 三星顯示器（Samsung Display）及華為據悉已開始研發折疊式有機發光二極體（OLED）面板，將用於華為預定下半年推出的折疊智慧手機。

另外，三星電子副會長李在鎔在元旦假期間走訪集團旗下半導體研發中心，並聽取最新的3奈米製程技術簡報，展現欲帶領公司成為系統晶片大廠的決心。

南韓電子時報報導，華為新款折疊智慧手機Mate X將採用三星顯示器及京東方製造的OLED折疊面板；智慧手機製造商小米也考慮採用三星顯示器的面板，用於預定明年推出的折疊智慧手機。

華為去年發表搭載第五代行動通訊（5G）技術的折疊機Mate X，並宣布今年3月將推出升級版的Mate Xs，規格上將跟上最新旗艦機Mate 30系列，搭載麒麟990 5G系統單晶片（Soc）。這款晶片採用台積電的7奈米EUV製程生產，由華為Mate 30系列首發，標榜結合了103億個電晶體，是目前電晶體數量最多、功能最完整、複雜度最高的SoC晶片。

另據韓聯社報導，三星電子副會長李在鎔2日造訪位於京畿道華城的的半導體研發中心，除了與研發中心高層討論三星未來的策略，也視察生產3奈米以下晶片、名為「環繞閘極」（GAA）的晶片製程；Business Korea報導，三星電子目標在2022年開始量產3奈米晶片。

產業觀察家認為，李在鎔造訪半導體研發中心，展現他欲帶領三星電子也成為系統晶片領域佼佼者的決心，拓展記憶晶片以外的市場。

李在鎔表示，「我們以往的表現無法保證未來會成功，我們必須捨棄錯誤的想法與公司文化，並向前邁進，探索新的未來」。