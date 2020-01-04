東南亞布建5G 速度加快

繼南韓和中國大陸去年推出5G行動網路服務後，新加坡和泰國也預計在今年推出。 歐新社 分享 facebook 東南亞各國將在2020年積極布建5G網路，可望提振主要電信供應商的獲利，包括台積電、聯發科技、三星電子、SK海力士以及環球晶圓等。

日經新聞報導，繼南韓和中國大陸去年推出5G行動網路服務後，新加坡和泰國也預計在今年推出5G服務。

南韓Eugene投資證券公司首席分析師李昇佑（音譯）表示，支援5G網路的智慧手機需求，將帶動2020年的全球智慧手機出貨量將成長5%至14.4億支，為全球智慧手機銷售四年來首次成長。

分享 facebook 他說，這將是眾多半導體和電子零件製造商的一大利多，特別是南韓三星電子和SK海力士都將成為贏家。三星3日表示，去年共出貨逾670萬支Galaxy 5G智慧手機，截至11月前的全球市占率為53.9%，今年將會推出更多的5G行動裝置。

此外，在這個大環境下，全球最大晶片代工廠台積電獲利可望攀升；台積電在生產先進中央處理器（CPU）上擁有強大的競爭優勢。可望受惠的台灣業者除了台積電之外，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台灣半導體開發商聯發科技也很值得注意。聯發科去年11月發表新款5G晶片，2020年來自大陸客戶的訂單預料將增加。生產矽晶圓的環球晶圓，獲利預估也將因需求增加而成長。

東南亞的年輕消費者都已幾乎習慣用手機訂餐、購物和叫車。印尼最大無線網路電信商Telkom的獲利正因這股需求而擴增，該公司也已正在投資5G基礎建設，希望透過數據費用來提振營收。

國際貨幣基金（IMF）預期，亞洲經濟體2020年的經濟成長率為5.1%，比2019年的5%略升。野村證券新加坡分公司則預測，東協五國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國）2020年經濟成長率為4.5%，比2019年的4.3%回升。

野村首席東協經濟學家帕拉克里斯指出，東南亞地區的貨幣寬鬆循環雖處於末期，但還沒結束。