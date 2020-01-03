美國駐伊大使館 敦促美國公民立刻撤離伊國

伊拉克首都巴格達的美國駐伊拉克大使館示威平息，示威者正在撤離。（歐新社） 分享 facebook 美國駐伊拉克大使館3日敦促在伊國的所有美國公民，立刻撤離伊國。美軍數小時前在伊拉克首都巴格達發動空襲，擊斃伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）與伊國民兵組織「人民動員」次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

美國駐伊拉克大使館敦促美國公民馬上撤離伊國，並留意1月的旅遊警示，原因是伊國與中東緊張情勢加劇。