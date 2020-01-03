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三星培育新創 便利發明CES上秀

2020-01-03 15:24中央社 台北3日電

三星積極投資新創事業，將於消費性電子展CES 2020上，展示由C-LabInside計畫推動的創新專案，包含利用前置鏡頭提供虛擬鍵盤解決方案的SelfieType、將書面文字數位化的智慧螢光筆Hyler等。

三星宣布將於消費性電子展CES 2020上，展示由C-Lab Inside計畫推動的5項創新專案，而參加C-LabOutside計畫的4家新創公司，也將發表最新產品。

C-Lab Inside成立於2012年，是三星的新創投資計畫，目標培育三星員工的創新思維，在本屆展覽上首次亮相的最新C-Lab Inside專案，以便利性和健康的生活型態為主要訴求，包括利用前置鏡頭提供虛擬鍵盤解決方案的SelfieType；能將書面文字數位化的智慧螢光筆Hyler；用於頭皮治療和落髮防治的居家保養解決方案Becon；窗形人造陽光SunnySide；以及提供紫外線監測感應器及相關服務的Ultra V。

三星說明，自C-Lab成立至今，共有40項三星C-Lab專案，從內部創業孵化計畫分拆獨立，成長為羽翼豐滿的新創企業。其中8家企業，包括Linkflow、Welt、Linkface、Lululab、Mopic、Monit、AnaloguePlus和Luple，將於CES 2020的展區中展示成果，探索新商機和提升能見度。

值得關注的是由Linkface推出的Dear系列耳機，搭載生物信號感應器，有助於降低兒童聽力受損的風險，因此被評為CES 2020創新獎。此外，Welt、Lululab和Linkflow也分別拿下產業大獎。（編輯：趙蔚蘭）1080103

紫外線創業

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