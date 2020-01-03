千禧世代被控謀殺許多產業 其實冤枉？

過去十年來，各大新聞媒體充斥著「千禧世代殺了…」的標題，從餐巾、啤酒、手表到鑽石，每當某種產品乃至於整個產業遭遇銷售走下坡的困境，千禧世代每每被指為罪魁禍首——正因為年輕人不愛買這些東西，所以可能快要「殺死」這些產業。

果真如此嗎？Business Insider報導，「千禧世代殺了…」只是膚淺描述年輕人消費習慣改變，且對這種趨勢遽下斷語，卻未深入剖析導致這種轉變的深層原因：經濟大環境變了。

這類標題在2010年代初期紛紛冒出，例如2013年紐約時報（NYT）一篇報導把千禧世代描繪成崇尚物質，出手卻又小氣。

大約同時，商業刊物開始用「千禧世代殺了…」的標題，報導一些產業未能擄獲這年齡層顧客的心。基督教科學箴言報2012年以斗大標題宣稱：「千禧世代可能殺死NFL（國家美式足球聯盟）；同年富比世（Forbes）標題問：「Y世代住父母家會殺了房市嗎？」2014年這類討論白熱化，甚至有媒體以「濫交」一詞比喻千禧世代缺乏對速食品牌忠誠度，麥當勞可能因此毀在他們手上。

這種種「千禧世代謀殺案」訊息加總起來，愈來愈激起許多千禧世代人士的反感，於是在2010年代中期湧現對這類報導的強烈反撲。

首先，2013年時代雜誌（Time）登出標題為「我我我世代」的封面故事報導，把千禧世代刻畫成自我為中心、迷戀科技的族群，引來年輕人訕笑和嘲諷。但Know Your Meme網站指出，真正掀起一波對「千禧世代殺了…」的大反撲，是經濟學人雜誌（Economist）的一則推特推文。經濟學人小編在2016年7月1日這則推文問：「為什麼千禧世代不買鑽石？」

這麼一問，激起千禧世代怒火大爆發。經濟學人的報導指出，傳統鑽石銷售之所以下滑，一大因素是千禧世代的購物習慣使然。就這一點而論，這篇報導正確無誤；然而，上述標題卻漠視了明顯的原因：千禧世代不買鑽石，純粹是因為沒錢買。

根據2018年美國聯準會（Fed）的一項研究報告，千禧世代「與前幾個世代年輕時相比，財力較弱，賺的錢較少、資產較少、財富也較少」。這份報告的作者群指出，主要原因是千禧世代在大衰退（Great Recession）期間成年，使剛成年的他們財務狀況欠佳。

摩根士丹利分析師Kimberly Greenberger表示，在經濟衰退期間長大成人，也給千禧世代留下「深刻的心理傷疤」，因為「當時每五個家庭就有一戶遭嚴重打擊」。她說：「考量孩子們在那種家庭環境下成長，以及那波衰退對民眾的影響深遠，我認為那永久改變了整個世代的支出習慣。」

2019年德勤（Deloitte）的研究發現，千禧世代的財務狀況「遠不如」前幾代同齡時的情況。根據人口普查資料，自1996年以來，35歲以下美國人的財產淨值已下降逾30%。

德勤報告指出，除了衰退外，生活費上漲也侵蝕千禧世代的消費能力，使他們無法隨心所欲花錢買鑽石這類奢侈品。報告提到，2017年的住宿開銷比2007年貴16%，同時期健保費用增加21%，教育支出更銳增65%，反映學貸債務激增。

換言之，生活費用節節上漲，薪資所得卻停滯不前，千禧世代根本買不起某些物品，但媒體卻把這些產業銷售下滑怪罪於他們，引起強烈反彈可想而知。

當某個產業陷入掙扎，成千上萬從業人員的生計岌岌不保，媒體報導凸顯的年輕人消費習慣改變趨勢，通常是正確的觀察。但問題出在「千禧世代殺了…」這類標題把問題根源過度簡化，從前因後果的脈絡中抽離，略去了對根本原因的深究。這些「謀殺」報導把千禧世代不買某些物品斷定是他們偏好的選擇，而不是迫於經濟現實而做的決定。