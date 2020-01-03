千禧世代被控謀殺許多產業 其實冤枉？
過去十年來，各大新聞媒體充斥著「千禧世代殺了…」的標題，從餐巾、啤酒、手表到鑽石，每當某種產品乃至於整個產業遭遇銷售走下坡的困境，千禧世代每每被指為罪魁禍首——正因為年輕人不愛買這些東西，所以可能快要「殺死」這些產業。
果真如此嗎？Business Insider報導，「千禧世代殺了…」只是膚淺描述年輕人消費習慣改變，且對這種趨勢遽下斷語，卻未深入剖析導致這種轉變的深層原因：經濟大環境變了。
這類標題在2010年代初期紛紛冒出，例如2013年紐約時報（NYT）一篇報導把千禧世代描繪成崇尚物質，出手卻又小氣。
大約同時，商業刊物開始用「千禧世代殺了…」的標題，報導一些產業未能擄獲這年齡層顧客的心。基督教科學箴言報2012年以斗大標題宣稱：「千禧世代可能殺死NFL（國家美式足球聯盟）；同年富比世（Forbes）標題問：「Y世代住父母家會殺了房市嗎？」2014年這類討論白熱化，甚至有媒體以「濫交」一詞比喻千禧世代缺乏對速食品牌忠誠度，麥當勞可能因此毀在他們手上。
這種種「千禧世代謀殺案」訊息加總起來，愈來愈激起許多千禧世代人士的反感，於是在2010年代中期湧現對這類報導的強烈反撲。
首先，2013年時代雜誌（Time）登出標題為「我我我世代」的封面故事報導，把千禧世代刻畫成自我為中心、迷戀科技的族群，引來年輕人訕笑和嘲諷。但Know Your Meme網站指出，真正掀起一波對「千禧世代殺了…」的大反撲，是經濟學人雜誌（Economist）的一則推特推文。經濟學人小編在2016年7月1日這則推文問：「為什麼千禧世代不買鑽石？」
這麼一問，激起千禧世代怒火大爆發。經濟學人的報導指出，傳統鑽石銷售之所以下滑，一大因素是千禧世代的購物習慣使然。就這一點而論，這篇報導正確無誤；然而，上述標題卻漠視了明顯的原因：千禧世代不買鑽石，純粹是因為沒錢買。
根據2018年美國聯準會（Fed）的一項研究報告，千禧世代「與前幾個世代年輕時相比，財力較弱，賺的錢較少、資產較少、財富也較少」。這份報告的作者群指出，主要原因是千禧世代在大衰退（Great Recession）期間成年，使剛成年的他們財務狀況欠佳。
摩根士丹利分析師Kimberly Greenberger表示，在經濟衰退期間長大成人，也給千禧世代留下「深刻的心理傷疤」，因為「當時每五個家庭就有一戶遭嚴重打擊」。她說：「考量孩子們在那種家庭環境下成長，以及那波衰退對民眾的影響深遠，我認為那永久改變了整個世代的支出習慣。」
2019年德勤（Deloitte）的研究發現，千禧世代的財務狀況「遠不如」前幾代同齡時的情況。根據人口普查資料，自1996年以來，35歲以下美國人的財產淨值已下降逾30%。
德勤報告指出，除了衰退外，生活費上漲也侵蝕千禧世代的消費能力，使他們無法隨心所欲花錢買鑽石這類奢侈品。報告提到，2017年的住宿開銷比2007年貴16%，同時期健保費用增加21%，教育支出更銳增65%，反映學貸債務激增。
換言之，生活費用節節上漲，薪資所得卻停滯不前，千禧世代根本買不起某些物品，但媒體卻把這些產業銷售下滑怪罪於他們，引起強烈反彈可想而知。
當某個產業陷入掙扎，成千上萬從業人員的生計岌岌不保，媒體報導凸顯的年輕人消費習慣改變趨勢，通常是正確的觀察。但問題出在「千禧世代殺了…」這類標題把問題根源過度簡化，從前因後果的脈絡中抽離，略去了對根本原因的深究。這些「謀殺」報導把千禧世代不買某些物品斷定是他們偏好的選擇，而不是迫於經濟現實而做的決定。
展望2020年，千禧世代的反擊或許會終結「千禧世代殺了…」的標題，但引發產業銷售下滑的經濟現實和千禧世代的財務掙扎仍會持續到下一個十年。務必要認清現實：是更廣泛的經濟趨勢迫使千禧世代變成「殺手」。同樣的趨勢若不變，也可能迫使Z世代變成又一批產業的終結者。
留言