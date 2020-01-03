親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封鎖權限調查

美式連鎖餐飲「双聖」內湖店歇業 全台僅存一家

千禧世代被控謀殺許多產業 其實冤枉？

2020-01-03 15:09經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

過去十年來，各大新聞媒體充斥著「千禧世代殺了…」的標題，從餐巾、啤酒、手表到鑽石，每當某種產品乃至於整個產業遭遇銷售走下坡的困境，千禧世代每每被指為罪魁禍首——正因為年輕人不愛買這些東西，所以可能快要「殺死」這些產業。

果真如此嗎？Business Insider報導，「千禧世代殺了…」只是膚淺描述年輕人消費習慣改變，且對這種趨勢遽下斷語，卻未深入剖析導致這種轉變的深層原因：經濟大環境變了。

這類標題在2010年代初期紛紛冒出，例如2013年紐約時報（NYT）一篇報導把千禧世代描繪成崇尚物質，出手卻又小氣。

大約同時，商業刊物開始用「千禧世代殺了…」的標題，報導一些產業未能擄獲這年齡層顧客的心。基督教科學箴言報2012年以斗大標題宣稱：「千禧世代可能殺死NFL（國家美式足球聯盟）；同年富比世（Forbes）標題問：「Y世代住父母家會殺了房市嗎？」2014年這類討論白熱化，甚至有媒體以「濫交」一詞比喻千禧世代缺乏對速食品牌忠誠度，麥當勞可能因此毀在他們手上。

這種種「千禧世代謀殺案」訊息加總起來，愈來愈激起許多千禧世代人士的反感，於是在2010年代中期湧現對這類報導的強烈反撲。

首先，2013年時代雜誌（Time）登出標題為「我我我世代」的封面故事報導，把千禧世代刻畫成自我為中心、迷戀科技的族群，引來年輕人訕笑和嘲諷。但Know Your Meme網站指出，真正掀起一波對「千禧世代殺了…」的大反撲，是經濟學人雜誌（Economist）的一則推特推文。經濟學人小編在2016年7月1日這則推文問：「為什麼千禧世代不買鑽石？」

這麼一問，激起千禧世代怒火大爆發。經濟學人的報導指出，傳統鑽石銷售之所以下滑，一大因素是千禧世代的購物習慣使然。就這一點而論，這篇報導正確無誤；然而，上述標題卻漠視了明顯的原因：千禧世代不買鑽石，純粹是因為沒錢買。

根據2018年美國聯準會（Fed）的一項研究報告，千禧世代「與前幾個世代年輕時相比，財力較弱，賺的錢較少、資產較少、財富也較少」。這份報告的作者群指出，主要原因是千禧世代在大衰退（Great Recession）期間成年，使剛成年的他們財務狀況欠佳。

摩根士丹利分析師Kimberly Greenberger表示，在經濟衰退期間長大成人，也給千禧世代留下「深刻的心理傷疤」，因為「當時每五個家庭就有一戶遭嚴重打擊」。她說：「考量孩子們在那種家庭環境下成長，以及那波衰退對民眾的影響深遠，我認為那永久改變了整個世代的支出習慣。」

2019年德勤（Deloitte）的研究發現，千禧世代的財務狀況「遠不如」前幾代同齡時的情況。根據人口普查資料，自1996年以來，35歲以下美國人的財產淨值已下降逾30%。

德勤報告指出，除了衰退外，生活費上漲也侵蝕千禧世代的消費能力，使他們無法隨心所欲花錢買鑽石這類奢侈品。報告提到，2017年的住宿開銷比2007年貴16%，同時期健保費用增加21%，教育支出更銳增65%，反映學貸債務激增。

換言之，生活費用節節上漲，薪資所得卻停滯不前，千禧世代根本買不起某些物品，但媒體卻把這些產業銷售下滑怪罪於他們，引起強烈反彈可想而知。

當某個產業陷入掙扎，成千上萬從業人員的生計岌岌不保，媒體報導凸顯的年輕人消費習慣改變趨勢，通常是正確的觀察。但問題出在「千禧世代殺了…」這類標題把問題根源過度簡化，從前因後果的脈絡中抽離，略去了對根本原因的深究。這些「謀殺」報導把千禧世代不買某些物品斷定是他們偏好的選擇，而不是迫於經濟現實而做的決定。

展望2020年，千禧世代的反擊或許會終結「千禧世代殺了…」的標題，但引發產業銷售下滑的經濟現實和千禧世代的財務掙扎仍會持續到下一個十年。務必要認清現實：是更廣泛的經濟趨勢迫使千禧世代變成「殺手」。同樣的趨勢若不變，也可能迫使Z世代變成又一批產業的終結者。

2016年經濟學人雜誌一則推文問：「為什麼千禧世代不買鑽石？」引發一陣反彈。路透
2016年經濟學人雜誌一則推文問：「為什麼千禧世代不買鑽石？」引發一陣反彈。路透
分享

延伸閱讀

關於美洲豹 你應該知道的五款Cartier珠...

遊戲公司雷蛇進軍數位金融 將申請新加坡純網...

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

華郵：台灣天然獨世代 正成為中國失去的一代

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

雪梨一天燒掉5,000萬美元 澳洲野火肆虐經濟損失慘重

2020-01-03 02:02

巴菲特：上市公司投資該專注股東利益 非ESG原則

2020-01-03 14:55

福特首部長途電動車 預購額滿

2020-01-03 14:28

加拿大貧富懸殊 執行長與勞工收入相距227倍

2020-01-03 11:28

美空襲擊斃伊朗高階指揮官 油價、金價應聲狂飆

2020-01-03 10:32

財星500大保險業者哈特福德 限制化石燃料業保單生意

2020-01-03 10:28

2020年全球最安全航空公司評比出爐！長榮第三

2020-01-03 08:32

投資人預期假期銷售強勁 蘋果股價站上300美元

2020-01-03 07:40

美股2020年首個交易日 三大指數再攀新高

2020-01-03 06:35

金融市場恐出現公債荒

2020-01-03 02:06

首個交易日 泰銖匯率戰開打

2020-01-03 02:06

彭博資訊專欄／2020年的危機與轉機

2020-01-03 02:05

韓出口最快下月重返成長

2020-01-03 02:05

投資報酬疲軟 美國頁岩油減產

2020-01-03 02:03

健康科技夯 她商機爆發

2020-01-03 02:00

星國網銀執照 大咖競逐

2020-01-03 01:59

Uber Eats搶攻南非市場

2020-01-03 01:59

俄國原油產量創新高

2020-01-03 00:08

亞洲製造業景氣回溫

2020-01-02 23:48

星國對抗糖尿病 擬徵糖稅

2020-01-02 23:32

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

新加坡航空10月25日起 新增新加坡直飛布魯塞爾航班

2020-01-02 16:06

最美桌曆出爐 越捷航空邀12位模特拍環保桌曆

2020-01-02 15:55

強生勝選 帶旺倫敦房產

2020-01-02 03:00

標普去年飆漲28% 蘋果、微軟立大功

2020-01-02 03:00

FT爆料 Tiffany曾想嫁股神

2020-01-02 03:00

Fed放錢奏效 美融資壓力減

2020-01-02 03:00

高恩大逃亡手法…眾說紛紜

2020-01-02 03:00

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

南韓現轉機 出口頹勢放緩

2020-01-02 03:00

庫克把蘋果市值拉高1兆美元 美企業史唯一

2020-01-01 23:31

美房價升幅連三月擴大

2020-01-01 23:27

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

2020-01-02 21:19

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

夾帶高恩離開日本的耶誕樂團 成員竟來自特種部隊

2020-01-02 19:43

美空襲擊斃伊朗高階指揮官 油價、金價應聲狂飆

2020-01-03 10:32

2020年全球最安全航空公司評比出爐！長榮第三

2020-01-03 08:32

高恩潛逃...日本和黎巴嫩沒事 土耳其反而先抓人

2020-01-02 21:55

川普下令擊殺伊朗指揮官 推特PO美國國旗慶祝

2020-01-03 11:52

美無人機發射數枚飛彈擊殺伊朗指揮官 伊朗要報復

2020-01-03 13:02

鼻酸！澳洲義消救火殉職 1歲多幼兒代父受勳

2020-01-03 10:39

美國空襲擊斃伊朗革命衛隊聖城旅指揮官 緊張局勢升級

2020-01-03 10:57

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

前日產董座如何能棄保潛逃 日本仍一頭霧水

2020-01-02 17:21

國際刑警組織對黎巴嫩發出紅色警示 要求協助逮捕高恩

2020-01-02 23:07

日產前董座潛逃 法官員：戈恩若抵法不會引渡他

2020-01-02 20:31

澳洲野火已燒掉1.5個台灣！ 雪梨日損10億

2020-01-03 14:23

野火燒！澳洲下令東岸觀光客 即刻離開

2020-01-02 23:53

巴格達國際機場遭俄製火箭攻擊 7人受傷

2020-01-03 08:19

金融市場恐出現公債荒

2020-01-03 02:06

巴格達國際機場遭火箭攻擊 傳增至8死

2020-01-03 10:27

雪梨一天燒掉5,000萬美元 澳洲野火肆虐經濟損失慘重

2020-01-03 02:02

昔肯德基求婚引矚目 今各品牌贊助下甜蜜再完婚

2020-01-02 22:04

日本富豪辦抽獎總金額十億日圓 參加條件超簡單

2020-01-02 19:14

首個交易日 泰銖匯率戰開打

2020-01-03 02:06

澳洲野火煙霾飄千里 紐西蘭雪白冰川一夕變焦糖

2020-01-02 17:44

加拿大軍方親自派員抓寶 逮捕誤闖基地玩家

2020-01-02 21:37

期末考撞期閨密婚禮 她穿伴娘禮服在考場視訊致詞

2020-01-03 13:36

日產前CEO高恩神奇潛逃 日本政府奇恥大辱

2020-01-03 11:44

男不想與斷肢分離 蟲啃完肉做成標本隨身帶

2020-01-03 10:35

美股2020年首個交易日 三大指數再攀新高

2020-01-03 06:35

影／領導救災不力！澳洲總理視察 災民拒握手要他滾

2020-01-03 12:32

洪水襲！印尼26死 急撤3萬人

2020-01-02 23:56

若入主白宮 力挺習近平的彭博會怎麼做？

2020-01-02 18:42

環球時報：不能再幻想美國視中國為朋友了

2020-01-03 11:08

美股四大股指同創新高 蘋果首度升穿300美元

2020-01-03 06:58

蘇格蘭河流出現「煎餅冰」 目擊者稱35年來首見

2020-01-03 13:54

巴拿馬運河面臨缺水危機

2020-01-03 02:10

黑奴貿易在歐洲重演？難民營有進無回 歐盟卻當沒看見...

2020-01-03 10:00

真主黨旅見好就收 美駐伊拉克使館示威平息

2020-01-02 21:21

美日太空合作 日將成第二登月國？

2020-01-02 22:30

印度雪前恥 將嘗試成為第四登月國

2020-01-02 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top