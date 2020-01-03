巴菲特：上市公司投資該專注股東利益 非ESG原則

富傳奇色彩的股票投資大師巴菲特（Warren Buffett）認為，上市公司不該將投資人的現金擺在社會責任理念上，應該專注於最有利於股東的地方。

金融時報日前報導，為贏得大眾青睞，愈來愈多的公司和基金轉移注意力，從單純的獲利能力放到所謂的ESG（環保、社會與公司治理）原則上；但巴菲特不贊成，他說，上市公司的關注焦點應該在於將股東價值極大化。

擔任波克夏公司執行長的巴菲特受訪表示：「這是股東的錢。許多公司的經理人強烈反對由政府分配納稅人的錢，卻認為自己有權分配股東的錢。」

巴菲特補充說，不該由企業來決定要支持哪些社會理念，而應由政府介入提倡。

媒體報導，波克夏最近斥資大約300億美元（約台幣9017億元）投入美國愛荷華州的風力發電及相關基礎建設，但巴菲特解釋，該投資是因為「我們獲得的稅務抵免」促成。

巴菲特拿波克夏旗下燃煤發電廠舉例，如果民眾要求關閉火力發電廠，「不是我們的股東，就是消費者要付出代價」。成本衝擊或將影響到民眾，他們的電費帳單會變貴，或萬一波克夏公布獲利減少，會影響到股東。

他說，「所以，有人要付出代價⋯⋯問題是如何吸收，但絕大多數情況下，這必須是政府行動。政府必須扮演調節市場體系的角色」。

Business Insider報導，巴菲特呼應數十年來許多經濟學家和企業高階主管表達出來的看法。有一部分人擔心，ESG投資可能降低股東獲利。康耐視公司（Cognex）董事長希爾曼（Robert Shillman）在該公司2018年年報表示，當機構基金經理人掌握可觀的投票權，可能迫使上市公司將ESG原則看的比獲利能力更重要，形成另一種威脅。