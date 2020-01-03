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福特首部長途電動車 預購額滿

2020-01-03 14:28世界日報 編譯孫梁／綜合2日電

福特汽車公司2日宣布，公司推出的首款限量版野馬(Mustang)Mach-E電動車，自去年在11月的車展推出後，預售已全部滿額。

Mustang Mach-E是福特第一部可長途行駛的電動車，2019年11月在洛杉磯車展首次亮相，起價為4萬7000元，時速與保時捷911 DTS車相當的Mustang Mach-E GT電動車，售價近7萬元。

作為電瓶車的早期倡導者，福特公司相繼推出油電混合車、充電車和純電瓶車，但Mustang Mach-E是首部可長途行駛的電動車，根據電瓶的不同型號，充一次電可跑300哩以上。

福特在研發電動多功能車之初，是嚴格遵守加州的零排放標準，但市場對零排放電動多功能車的需求不旺，而且主要集中在採用加州標準的州。

福特新執行長兩年前上任時，要求重新審議電動多功能車的研製方案，研發團隊決定放棄最初的設計，並從Mustang車獲取靈感，在保證電動車有更強動力的同時，增強車的運動功能。隨著研發的進展，新型電動多功能車在功能與操作上都有如跑車，因此也可被命名為Mustang。

公司動力部門表示，Mustang Mach-E車基本款的速度比保時捷Macan款車更快，逼近保時捷Macan Turbo款車，從零到60哩的時間只需4.1秒。而Mustang Mach-E GT款的起步速度更快，從零到60哩只需三秒，與保時捷911 GTS款車相當。

福特公司與其他車廠一樣，為了擴大電動車的吸引力，都在更多注重加強電動車的動力性能，而不是綠色環保。

福特雖然宣布Mustang Mach-E的預購訂滿，但沒說明數量，業界分析認為可能是1萬輛。公司曾表示，在Mustang Mach-E多功能車推出的第一年，銷量可達5萬輛。

福特保時捷車展

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