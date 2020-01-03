HBO前執行長與蘋果簽約獨家供應Apple TV+自製內容

蘋果與HBO前任執行長Richard Plepler簽了五年合約，Plepler的新公司Eden製作公司將為蘋果的影音串流服務Apple TV+製作電影、電視劇集和紀錄片等獨創內容。

財經網站CNBC說，Plepler在HBO執行長任內，以諸如《權力遊戲》等作品，讓HBO成功轉型為精心製作高品質內容的業者。現在與蘋果簽約，等於聯合前雇主對手轉而與之直接競爭。離開工作了27年的HBO，Plepler現於紐約成立自己的新公司Eden，與蘋果簽的約是獨家合約。

蘋果去年11月推出影音串流服務Apple TV+，其中一小部分的節目是自創內容。Apple TV+在美國市場，月租費為每月4.99美元，新購蘋果裝置的用戶，可享一年免費試看。

市場不斷有報導，蘋果為自製獨創的影音串流內容，花了數十億美元。Plepler在接受紐約時報訪問時提到，他決定為蘋果製作節目，一大關鍵是蘋果資深副總裁Eddy Cue，另外讓他有信心的人士還包括前Sony電視節目高層主管Jamie Erlicht和Zack Van Amburg，現在兩人是Apple TV+的節目部主管。

彭博指出，能夠爭取到Plepler，代表蘋果有能力吸引到這類業界頂尖好手為其製作能與競爭者抗衡的內容，來爭取市場。已經為蘋果提供節目的好萊塢幕前幕後大咖還包括歐普拉、史帝芬史匹柏、珍妮佛艾尼斯頓等人。