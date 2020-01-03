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庫克年末做慈善 上周捐出近7千股蘋果股票

2020-01-03 11:07經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

蘋果執行長庫克去年底捐出近7千股蘋果股票給慈善機構。 路透
蘋果執行長庫克去年底捐出近7千股蘋果股票給慈善機構。 路透
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蘋果執行長庫克在去年年末做善事，上周捐出個人擁有的6,880股蘋果股票給未被提及名稱的慈善機構，這些股票目前的市值大約200萬美元。

專門報導蘋果消息的網站Apple Insider指出，根據美國證券交易會周四（2日）的申報資料，庫克在上周五（去年12月27日）進行前述交易，當時蘋果的股價在每股289.80美元。

依規定，上市公司高層主管對於慈善團體的捐贈，不需要揭露。不過過去庫克捐款的對象有些仍被外界獲悉，例如他曾捐款給同志維權組織，2014年捐數十萬美元給賓州一所學校，讓師生購置iPad。

庫克長期例常性的慈善活動則有透過CharityBuzz安排的一對一餐會，拍賣所得通常都捐給勞勃甘迺迪司法人權中心。以2014年為例，當年在蘋果總部與庫克午餐的活動拍賣所得達到33萬美元。

庫克以捐股票的方式支持慈善團體不是第一次，他過去幾年都對未向外具名的機構捐出持股，像是2015年捐出5萬股，2018年捐了23,215股，去年總共也捐出23,700股。

上周損了6,880股之後，庫克擁有的蘋果配股股數近85萬股，以2日的市值計算，價值約2.565億美元。

捐款庫克蘋果

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