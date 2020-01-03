美空襲擊斃伊朗高階指揮官 油價、金價應聲狂飆

美軍空襲擊斃伊朗高階指揮官，油價應聲飆漲。 彭博資訊 分享 facebook

消息人士稱，美軍在巴格達發動空襲，擊斃伊朗革命衛隊指揮官，油價、金價應聲飆漲。

布蘭特原油期貨一度急漲1%，衝破67美元；2月交割的西德州原油期貨一度上漲0.9%，報每桶61.7美元。

金價也因中東局勢緊張走高，黃金現貨一度上漲0.4%至每英兩1,535.21美元，黃金期貨上漲0.7%，報每英兩1,538.30美元。

彭博資訊引述伊拉克國家電視台報導，伊朗革命衛隊的「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），以及以及與伊朗有關聯的真主黨民兵組織領導人恐怖分子阿布．馬蒂．穆罕迪斯（Abu Mahdi al Muhandis）在美軍的空襲中喪生。