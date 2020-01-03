財星500大保險業者哈特福德 限制化石燃料業保單生意

美國大型保險業者哈特福德金融服務公司為協助對抗氣候變遷，限制提供保險給化石燃料產業客戶，包括逾四分之一營收直接來自油砂開採的公司。美聯社 分享 facebook

列名美國財星500大企業的哈特福德金融服務公司（The Hartford Financial Services Group Inc.）基於氣候變遷憂慮，限制為化石燃料產業的客戶提供保險。

對營收逾四分之一來自煤礦開採，或能源生產逾四分之一來自化石燃料的企業客戶，哈特福德將停止承保。

該公司也不會再賣保單或投資在逾四分之一營收直接來自油砂開採的公司，也不再為新火力發電廠的興建或營運開保單或投資。

哈特福德說，打算在2023年前逐步退出上述保險或投資業務。

哈特福德公布的2018年營收大約是190億美元（約台幣5702億元）。該公司與18家跨國保險公司攜手，一起限制或停止為傾向仰賴化石燃料的能源公司提供保單。

總部設在舊金山、正施壓保險業者不要再賣保單給火力發電廠的雨林行動網（Rainforest Action Network）指出，哈特福德是第一家限制油砂和煤礦開採產業投保的主流美國保險業者。

哈特福德執行長斯威夫特（Christopher Swift）表示，該公司希望在能源需求和經濟成長，與全球暖化的憂慮和化石燃料的角色之間取得平衡。

他說：「世界需要負擔得起、能取得的能源，來支持全球經濟進步，在此同時，有必要採取行動以減緩此類活動對我們的氣候產生的衝擊。極端天氣影響人們的生計----風險愈來愈大。身為保險業者和資產管理者，我們認知到這種危機的成本變高，我們決定運用我們的資源和影響力來因應挑戰。」

哈特福德列出例外狀況，例如可為企業員工提供團保。

哈特福德和旗下子公司向加州保險局提出的報告顯示，該公司2017年超過30億美元放在化石燃料投資，其中包括煤礦。

哈特福德發言人戴維斯指出，透過其承保和投資業務，公司「大致能夠」獲知某家企業是否達25%門檻的資訊。被問到為什麼選擇這個比率，他透過電郵指出是「經過深思熟慮的分析」。