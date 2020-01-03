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台積電ADR飆漲3.3%創新高 首度升穿60美元

2020-01-03 08:42經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周四漲跌互見，台積電大漲3.34%締造歷史新高，首度突破60美元。

道瓊工業指數上漲330.36點或1.16%，至28,868.8點；標普500指數上漲27.07點或0.84%，至3,257.85點；那斯達克指數上漲119.59點或1.33%，至9,092.19點。

台灣加權股價指數周四上漲103.34點或0.86%，收12,100.48點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.55 -0.18

中華電 CHT 36.79 -0.30

台積電 TSM 60.04 +3.34

聯電 UMC 2.71 +1.12

資料來源：彭博資訊

台積電ADR周四漲至歷史新高，首度升穿60美元。 路透
台積電ADR周四漲至歷史新高，首度升穿60美元。 路透
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台股台積電標普

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