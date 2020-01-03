金融市場恐出現公債荒

全球七大工業國家（G7）及一些主要新興經濟體2020年將有8.7兆美元公債到期，並可能需要重新發債，但卻遠遠餵不飽投資人有如無底洞的需求，預料金融市場將出現「公債荒」。

2020年發新債、還舊債的總金額比五年前激增25%，也比去年的8.6兆美元略高。其中以美國最高，約4.87兆美元，其次是日本的1.92兆美元；中國大陸反而從去年的6,320億美元，減少到3,510億美元。

另一方面，政府將支付鉅額的公債利息及本金，使債券基金投資人現金滿滿，為美國公債市場創造出有利的技術面背景。

道明證券與牛津經濟學公司專家指出，儘管政府借新還舊的資金需求龐大，但投資人卻面臨「公債荒」。美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）都恢復購債行動，使全球公債淨供給量減少40%，留給民間投資人的公債淨額將減到2017年來最低水準。

專家預估，未來五年每年公債供不應求的金額約達4千億美元；預估各國央行每年至少將買進2,550億美元，而如果經濟嚴重衰退，央行購債額可能激增到1兆美元。

2019年年中時，全球債市規模擴大到115兆美元以上，遠高於10年前的87兆美元，其中公債約占47%；同期間公債平均殖利率反而下降1.5個百分點，凸顯公債需求強勁。

專家並指出，由於全球有超過11兆美元的債券都是負殖利率，因此美國公債的需求將持續強求勁。

法國東方匯理集團持家指出，全球經濟雖正走穩，但下坡的風險仍在，並預料今年10年期美債殖利率將在1.5-1.7%間波動，投資人對正殖利率的高品質公債根本不必擔心需求不足。