韓出口最快下月重返成長

分析師預期，南韓出口最快將在今年2月回升，今年經濟也將受惠於政府擴張財政與貨幣政策而回升，但亞洲經濟也須為中國大陸經濟趨緩所帶來的蔓延效應做好準備。

南韓去年12月出口12月出口年比萎縮5.2%，但降幅約是過去六個月平均降幅的一半，且為2019年4月滑落2.1%以來最小，也比市場預期小，加上對中國大陸出口恢復成長，以及晶片銷售減幅縮小，在在強化全球貿易復甦的展望。

分析師表示，最新數據支持他們對南韓出口將於2020年初恢復成長的看法。Hi投資證券公司首席經濟學家朴城玄（音譯）說：「最快2月出口就會恢復成長。不過，復甦力道有多強，要看中國對美國出口的增幅有多大而定。」南韓2019全年出口值為5,424億美元，較2018年的6,048億美元降低10.3%，主要受全球晶片市況下沉及美中貿易戰影響。

經濟學家也指出，南韓今年將舉行國會大選，對總統文在寅的政策推動進程至關緊要，當局預料將繼續擴張財政與貨幣政策，可望激勵景氣復甦。但嚴格的法規與勞動成本升高，可能抑制南韓未來一年的成長幅度。

另一個隱憂在於，中國大陸成長放緩的相關影響，可能蔓延到亞洲其他經濟體。華爾街日報指出，台灣和南韓已緊密嵌入中國大陸的進出口貿易供應鏈，大陸出國遊玩的旅客人數變化，也牽動兩地的經濟展望。