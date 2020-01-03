首個交易日 泰銖匯率戰開打

2019年泰銖對美元共升值近9%，是最強勢的亞洲貨幣。 路透 分享 facebook 在2020年第一個交易日，泰銖匯率戰便大打出手，泰銖對美元匯率2日一度重貶1.8%，為2007年來最大單日貶幅，報1美元兌30.226銖，幾乎將前三日的升幅全部吐光，市場揣測可能是央行出手干預。

匯市交易商指出，由於泰國央行表示，正密切關注匯市情勢，將反制泰銖升勢，因此泰銖2日盤中突然重貶，可能是央行出手干預，但也可能是因為交易商賭泰銖升值賭過頭。央行副總裁阿容迪表示，泰銖匯率雖震盪，但市場情況依然正常；由於市場正在調整部位，匯率仍可能大幅波動。

2019年泰銖對美元共升值近9%，是最強勢的亞洲貨幣，主因經常帳順差吸引外資流入。主管機關為抑制泰銖升勢，曾降低利率及放鬆資金流出規定。

針對泰銖走勢超強，可能削弱製造業競爭力，泰國總理帕拉育2日表示，政府有必要考慮採取新的匯率措施；央行與財政部己組成聯合委員會，因應泰銖升值問題。

泰銖本周一度升破30關卡，促使央行發表聲明來壓抑升勢。新公布的央行12月18日會議紀錄也指出，央行仍關切泰銖升勢，並考慮採取更多因應措施。

泰國外匯存底雄厚，加上經常帳收支有龐大順差，是吸引外資買進泰銖的關鍵因素；泰國外匯存底達2,220億美元，且2019年11月經常帳有33.8億美元順差。

匯市專家指出，要抑制泰銖升勢，決策當局必須鼓勵本地投資人投入國外資產，以降低經常帳順差；但國內投資人一向偏愛國內資產，要改變投資人行為相當困難。