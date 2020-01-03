親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

首個交易日 泰銖匯率戰開打

2020-01-03 02:06經濟日報 編譯任中原／綜合外電

2019年泰銖對美元共升值近9%，是最強勢的亞洲貨幣。 路透
2019年泰銖對美元共升值近9%，是最強勢的亞洲貨幣。 路透
分享
在2020年第一個交易日，泰銖匯率戰便大打出手，泰銖對美元匯率2日一度重貶1.8%，為2007年來最大單日貶幅，報1美元兌30.226銖，幾乎將前三日的升幅全部吐光，市場揣測可能是央行出手干預。

匯市交易商指出，由於泰國央行表示，正密切關注匯市情勢，將反制泰銖升勢，因此泰銖2日盤中突然重貶，可能是央行出手干預，但也可能是因為交易商賭泰銖升值賭過頭。央行副總裁阿容迪表示，泰銖匯率雖震盪，但市場情況依然正常；由於市場正在調整部位，匯率仍可能大幅波動。

2019年泰銖對美元共升值近9%，是最強勢的亞洲貨幣，主因經常帳順差吸引外資流入。主管機關為抑制泰銖升勢，曾降低利率及放鬆資金流出規定。

針對泰銖走勢超強，可能削弱製造業競爭力，泰國總理帕拉育2日表示，政府有必要考慮採取新的匯率措施；央行與財政部己組成聯合委員會，因應泰銖升值問題。

泰銖本周一度升破30關卡，促使央行發表聲明來壓抑升勢。新公布的央行12月18日會議紀錄也指出，央行仍關切泰銖升勢，並考慮採取更多因應措施。

泰國外匯存底雄厚，加上經常帳收支有龐大順差，是吸引外資買進泰銖的關鍵因素；泰國外匯存底達2,220億美元，且2019年11月經常帳有33.8億美元順差。

匯市專家指出，要抑制泰銖升勢，決策當局必須鼓勵本地投資人投入國外資產，以降低經常帳順差；但國內投資人一向偏愛國內資產，要改變投資人行為相當困難。

泰國外資

延伸閱讀

泰國研擬 公布出獄性侵犯和精神變態相關資訊

泰銖重貶 分析師推測可能是泰國央行出手

英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身...

我外匯存底拚全球第四高 最快本月超車沙國

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

澳洲野火肆虐 經濟損失慘重

2020-01-03 02:02

亞洲製造業景氣回溫

2020-01-02 23:48

金融市場恐出現公債荒

2020-01-03 02:06

彭博資訊專欄／2020年的危機與轉機

2020-01-03 02:05

韓出口最快下月重返成長

2020-01-03 02:05

投資報酬疲軟 美國頁岩油減產

2020-01-03 02:03

健康科技夯 她商機爆發

2020-01-03 02:00

星國網銀執照 大咖競逐

2020-01-03 01:59

Uber Eats搶攻南非市場

2020-01-03 01:59

俄國原油產量創新高

2020-01-03 00:08

星國對抗糖尿病 擬徵糖稅

2020-01-02 23:32

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

新加坡航空10月25日起 新增新加坡直飛布魯塞爾航班

2020-01-02 16:06

最美桌曆出爐 越捷航空邀12位模特拍環保桌曆

2020-01-02 15:55

泰銖重貶 分析師推測可能是泰國央行出手

2020-01-02 11:59

遊戲公司雷蛇進軍數位金融 將申請新加坡純網銀執照

2020-01-02 11:07

6年擴張16倍 IKINARI STEAK要收店回歸初心

2020-01-02 11:02

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

服務業抵銷製造業疲軟 新加坡Q4經濟小幅加速

2020-01-02 09:19

澳洲房市回春 上季創近十年最大漲幅

2020-01-02 07:58

強生勝選 帶旺倫敦房產

2020-01-02 03:00

標普去年飆漲28% 蘋果、微軟立大功

2020-01-02 03:00

FT爆料 Tiffany曾想嫁股神

2020-01-02 03:00

Fed放錢奏效 美融資壓力減

2020-01-02 03:00

高恩大逃亡手法…眾說紛紜

2020-01-02 03:00

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

南韓現轉機 出口頹勢放緩

2020-01-02 03:00

美股封關 最長牛市還會延續

2020-01-02 00:47

道瓊今年上看32,000點

2020-01-02 00:44

eBay去年最貴的交易：與巴菲特共進午餐

2020-01-02 00:33

庫克把蘋果市值拉高1兆美元 美企業史唯一

2020-01-01 23:31

美房價升幅連三月擴大

2020-01-01 23:27

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

外媒揭秘飛機艙內必點飲料 空服員最討厭零卡可樂

2020-01-02 15:46

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

夾帶高恩離開日本的耶誕樂團 成員竟來自特種部隊

2020-01-02 19:43

天燈惹禍！德國動物園失火 30多隻動物慘被燒死

2020-01-02 09:36

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

2020-01-02 21:19

他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58

高恩潛逃...日本和黎巴嫩沒事 土耳其反而先抓人

2020-01-02 21:55

前日產執行長高恩傳與黎巴嫩總統會面 獲熱烈歡迎

2020-01-02 07:04

婦到醫院動手術竟全身起火 40%灼傷不治身亡

2020-01-02 15:29

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

前日產董座如何能棄保潛逃 日本仍一頭霧水

2020-01-02 17:21

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

167公分的高恩塞樂器箱潛逃出境？妻：純屬虛構

2020-01-02 14:20

日產前董座潛逃 法官員：戈恩若抵法不會引渡他

2020-01-02 20:31

迎接東奧！2條成田機場巴士線將廢止 整合為TYO-NRT單程1000日幣

2020-01-02 10:40

英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身亡

2020-01-02 11:04

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

13歲女童慘遭獸父性侵4年 腹痛產子併發症不治

2020-01-02 09:44

插座裡藏了什麼？日本藝術家創造「小人秘密基地」 網友讚高品質

2020-01-02 12:48

極端氣候令澳洲大火形勢嚴峻 當局要求遊客撤離

2020-01-02 08:55

2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55

遭女信徒拉手生氣掙脫 教宗為失去耐性致歉

2020-01-02 04:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top