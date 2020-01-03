彭博資訊專欄／2020年的危機與轉機

■史塔瑞迪斯

（James Stavridis）

2020年全球明顯的地緣政局憂患不少，包括阿富汗、香港、非洲之角、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓及委內瑞拉等，都可能攪動市場，甚至引發地區或區域性的衝突，且美、中、俄間的超級強權角力也正方興未艾等，但也可能帶來一些好轉的契機。

先報憂。第一，全世界可能會發生一連串的聯合網路攻擊事件。例如飽受制裁的伊朗與北韓，都擁有強大的網攻能力；俄羅斯與中國大陸也能運用網路，削弱美國在各區域熱點的實力；而且隨著比特幣與其他加密貨幣的用途漸趨廣泛，個人駭客與網路犯罪者也機會製造重大的金融混亂。同時，由於「物聯網」（IOT）連結的設備不斷大量增加，也使網路更容易遭到攻擊。第二項憂慮則是環境。全球一年比一年熱，更多冰山融化，乾旱、颶風及野火頻仍。颶風肆虐引發中美洲與加勒比海區政局動盪與移民潮，從阿富汗到敘利亞整個黎凡特區域乾旱、糧食歉收及難民激增，冰山融化也導致北約與俄羅斯間在北極高緯區的競爭升高。

最後一項風險是巴基斯坦，目前正承受內、外的沉重壓力，恐攻問題嚴重，與鄰國印度的關係惡劣；而印度加重對喀什米爾施壓及國內印度教國家主義高漲，更令巴基斯坦備受威脅，使南亞兩大核武國家發生衝突的風險升高。

但也有可喜的發展。第一是全球女性勢力抬頭，愈來愈多女性獲得與男性相同薪資的職位，被選任為高級官員，性騷擾的威脅也持續下降。

第二，則是原本備受輕視的歐盟有機會翻身。英國「脫歐」成定局，雖使歐盟規模縮小，但卻可能強化歐洲整合計畫的動能。執委會新任主席范德萊恩女士既精明又專注，且正在建構良好的團隊。拖累歐盟多年的希臘，經濟正在好轉；德國總理梅克爾將卸任，將為德國政壇帶來新思維。儘管2020年歐洲仍有不少反動力量，但卻有機會走出多年來的陰霾。

不過，最大的「外卡」因素，還是美國總統川普的選情以及彈劾案的發展，也使2020年代的第一個年頭出現的衝擊，比剩下來的九年還大。

（作者James Stavridis是北約聯軍前指揮官、彭博資訊專欄作者）