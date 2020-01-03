親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

彭博資訊專欄／2020年的危機與轉機

2020-01-03 02:05經濟日報 編譯任中原

■史塔瑞迪斯

（James Stavridis）

2020年全球明顯的地緣政局憂患不少，包括阿富汗、香港、非洲之角、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓及委內瑞拉等，都可能攪動市場，甚至引發地區或區域性的衝突，且美、中、俄間的超級強權角力也正方興未艾等，但也可能帶來一些好轉的契機。

先報憂。第一，全世界可能會發生一連串的聯合網路攻擊事件。例如飽受制裁的伊朗與北韓，都擁有強大的網攻能力；俄羅斯與中國大陸也能運用網路，削弱美國在各區域熱點的實力；而且隨著比特幣與其他加密貨幣的用途漸趨廣泛，個人駭客與網路犯罪者也機會製造重大的金融混亂。同時，由於「物聯網」（IOT）連結的設備不斷大量增加，也使網路更容易遭到攻擊。第二項憂慮則是環境。全球一年比一年熱，更多冰山融化，乾旱、颶風及野火頻仍。颶風肆虐引發中美洲與加勒比海區政局動盪與移民潮，從阿富汗到敘利亞整個黎凡特區域乾旱、糧食歉收及難民激增，冰山融化也導致北約與俄羅斯間在北極高緯區的競爭升高。

最後一項風險是巴基斯坦，目前正承受內、外的沉重壓力，恐攻問題嚴重，與鄰國印度的關係惡劣；而印度加重對喀什米爾施壓及國內印度教國家主義高漲，更令巴基斯坦備受威脅，使南亞兩大核武國家發生衝突的風險升高。

但也有可喜的發展。第一是全球女性勢力抬頭，愈來愈多女性獲得與男性相同薪資的職位，被選任為高級官員，性騷擾的威脅也持續下降。

第二，則是原本備受輕視的歐盟有機會翻身。英國「脫歐」成定局，雖使歐盟規模縮小，但卻可能強化歐洲整合計畫的動能。執委會新任主席范德萊恩女士既精明又專注，且正在建構良好的團隊。拖累歐盟多年的希臘，經濟正在好轉；德國總理梅克爾將卸任，將為德國政壇帶來新思維。儘管2020年歐洲仍有不少反動力量，但卻有機會走出多年來的陰霾。

不過，最大的「外卡」因素，還是美國總統川普的選情以及彈劾案的發展，也使2020年代的第一個年頭出現的衝擊，比剩下來的九年還大。

（作者James Stavridis是北約聯軍前指揮官、彭博資訊專欄作者）

印度教歐盟俄羅斯

延伸閱讀

伊朗東北部規模5.8地震 無人傷亡

紐時：拉攏北韓 孤立伊朗 川普如意算盤落空？

印度總理莫迪致電鄰國拜年分享願景 獨漏巴基斯...

伊朗東北5.8淺層地震 未立即傳出災損

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

澳洲野火肆虐 經濟損失慘重

2020-01-03 02:02

首個交易日 泰銖匯率戰開打

2020-01-03 02:06

亞洲製造業景氣回溫

2020-01-02 23:48

金融市場恐出現公債荒

2020-01-03 02:06

韓出口最快下月重返成長

2020-01-03 02:05

投資報酬疲軟 美國頁岩油減產

2020-01-03 02:03

健康科技夯 她商機爆發

2020-01-03 02:00

星國網銀執照 大咖競逐

2020-01-03 01:59

Uber Eats搶攻南非市場

2020-01-03 01:59

俄國原油產量創新高

2020-01-03 00:08

星國對抗糖尿病 擬徵糖稅

2020-01-02 23:32

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

新加坡航空10月25日起 新增新加坡直飛布魯塞爾航班

2020-01-02 16:06

最美桌曆出爐 越捷航空邀12位模特拍環保桌曆

2020-01-02 15:55

泰銖重貶 分析師推測可能是泰國央行出手

2020-01-02 11:59

遊戲公司雷蛇進軍數位金融 將申請新加坡純網銀執照

2020-01-02 11:07

6年擴張16倍 IKINARI STEAK要收店回歸初心

2020-01-02 11:02

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

服務業抵銷製造業疲軟 新加坡Q4經濟小幅加速

2020-01-02 09:19

澳洲房市回春 上季創近十年最大漲幅

2020-01-02 07:58

強生勝選 帶旺倫敦房產

2020-01-02 03:00

標普去年飆漲28% 蘋果、微軟立大功

2020-01-02 03:00

FT爆料 Tiffany曾想嫁股神

2020-01-02 03:00

Fed放錢奏效 美融資壓力減

2020-01-02 03:00

高恩大逃亡手法…眾說紛紜

2020-01-02 03:00

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

南韓現轉機 出口頹勢放緩

2020-01-02 03:00

美股封關 最長牛市還會延續

2020-01-02 00:47

道瓊今年上看32,000點

2020-01-02 00:44

eBay去年最貴的交易：與巴菲特共進午餐

2020-01-02 00:33

庫克把蘋果市值拉高1兆美元 美企業史唯一

2020-01-01 23:31

美房價升幅連三月擴大

2020-01-01 23:27

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

外媒揭秘飛機艙內必點飲料 空服員最討厭零卡可樂

2020-01-02 15:46

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

夾帶高恩離開日本的耶誕樂團 成員竟來自特種部隊

2020-01-02 19:43

天燈惹禍！德國動物園失火 30多隻動物慘被燒死

2020-01-02 09:36

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

2020-01-02 21:19

他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58

高恩潛逃...日本和黎巴嫩沒事 土耳其反而先抓人

2020-01-02 21:55

前日產執行長高恩傳與黎巴嫩總統會面 獲熱烈歡迎

2020-01-02 07:04

婦到醫院動手術竟全身起火 40%灼傷不治身亡

2020-01-02 15:29

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

前日產董座如何能棄保潛逃 日本仍一頭霧水

2020-01-02 17:21

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

167公分的高恩塞樂器箱潛逃出境？妻：純屬虛構

2020-01-02 14:20

日產前董座潛逃 法官員：戈恩若抵法不會引渡他

2020-01-02 20:31

迎接東奧！2條成田機場巴士線將廢止 整合為TYO-NRT單程1000日幣

2020-01-02 10:40

英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身亡

2020-01-02 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top