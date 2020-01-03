澳洲野火肆虐 經濟損失慘重

澳洲野火造成驚人經損，濃煙也嚴重影響當地居民的健康。 美聯社 分享 facebook 雖然森林野火是澳洲每年都會遭遇的問題，但今年的規模卻是前所未見。死亡人數日益攀升、數百萬公頃土地被燒燬 、大量房屋被燒成廢墟。分析師表示，今年澳洲野火所造成的經濟損失，光是雪梨每天就可能超過5,000萬美元。

英國每日電訊報報導，截自2日為止，澳洲已有約550萬公頃（1,350萬英畝）土地被燒燬，比丹麥或荷蘭的面積還大，光是新南威爾斯省被燒毀的土地面積就有約1,000萬英畝。新南威爾斯省消防局表示，過去幾年該省遭到野火燒毀的面積只有28萬公頃。去年亞馬遜雨林遭燒毀的面積只有約90萬公頃。

遭到野火祝融的房屋數量已逾1,300棟，確認死亡人數已攀至18人。但因為有些地區至今仍火勢猛烈，消防員難以進入救援，這些數字預料都將繼續升高。有些城鎮甚至已因為這場大火幾乎在地圖上消失。

SGS Economics & Planning分析師表示，今年澳洲野火所造成的經濟損失，光是雪梨每天就可能超過5,000萬美元。

這還不包含大火濃煙對當地居民健康造成的傷害，這將會對澳洲政府的財政支出造成巨大衝擊。雪梨目前已是全球空氣品質最糟的城市之一。

澳洲當局表示，大火濃煙已覆蓋包括雪梨、坎培拉等城市，製造出的汙染物濃度是對人體有害等級濃度的11倍。雪梨的空氣品質已有至少30天處於危險等級。

在去年10月到12月底間，澳洲申請保險理賠的總金額為2.4億美元，其中約有2,306件、價值約1.83億美元的申請案件，都是因為新南威爾斯省中北部海岸和昆士蘭省的野火。

德勤（Deloitte）2017年表示，澳洲天然災害所造成的損失愈來愈多，在2050年前每年損失將達到390億美元。