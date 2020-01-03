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健康科技夯 她商機爆發

2020-01-03 02:00經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

針對女性消費者健康的數位科技「Femtech」市場潛力龐大，隨著蘋果與Google等大型科技公司加強跨足這塊市場，整體產業規模到2025年時可望擴增至500億美元。

金融時報報導，蘋果在去年6月宣布，將在Apple Watch平台提供該公司自行開發的經期與受孕監測應用程式（App），而Apple Watch的競爭對手Fitbit和Garmin的穿戴裝置，則早已包含類似功能。

這些類別的服務在市場上廣受歡迎，估計已有約1億名女性使用免費的經期追蹤App，例如Glow、Clue、Flo等，在美國，又以Flo最廣獲使用，該公司聲稱已蒐集超過130億個數據點。最新研究也顯示，Google的人工智慧（AI）診斷乳癌的準確度能媲美、甚至高於放射科醫師

問題在於，數據的使用必須符合醫師與醫院的隱私標準，相關的廣告投放可能會讓用戶覺得隱私被窺探而產生反感，因此其中一項生財之道或許是向使用者收取訂用費用。Flo表示，約3%用戶已願意每月支付10美元，取得更多資訊。目前的除毛套件組、上班服飾等訂用服務都已很受歡迎。

這個產業獲得的投資依然不足，2018年整體數位健康產業共募得140億美元，僅不到1億美元是流向Femtech公司。

不過，情況正在改觀，根據Frost & Sullivan，全球Femtech產業的2019年創投投資額估計為10億美元，2020年可望增至13億美元。該公司預測，Femtech產業規模到2025年時將擴至500億美元。倫敦新創公司Elvie已籌得4,200萬美元，該公司的產品包括一個可以幫助用戶改善骨盆底肌肉張力。

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