Uber Eats搶攻南非市場

Uber在非洲已是叫車業霸主，現在還嘗試征服美食外送市場。Uber Eats將藉由與當地傳統餐廳合作尋找利基市場，透過龐大的車隊運送，在非洲大陸最先進國家南非攻城掠地。

Uber起初在南非推行美食外送並不順利，原因是一開始鎖定高檔餐廳，結果證明這個策略在經濟處於衰退邊緣的南非是一項錯誤。

Uber Eats現在將目標轉向傳統地方美食，2019年5月進軍前總統曼德拉故居所在的索維托鎮，與當地約20家餐廳合作，在48萬道菜單中加入更多在地美食，將肚湯、毛毛蟲、牛腳跟和綿羊頭等菜餚，送到渴望品嚐家鄉味的大多數中產階級手上。

拜Uber Eats所賜，巴德拉在索維托開設的餐廳現在更加生意興隆。巴德拉說：「我認為Uber Eats讓我們的銷售增加15至20%。但我將目標設得更高，要增至50%，因為商機龐大。」

根據資料入口網站Statista，2019年南非線上美食外送產業的規模達104.9億南非蘭德（7.13億美元），每年成長近14%，到了2023年左右，市場規模將高達176億南非蘭德。

除Uber外，還有其他業者想搶食南非市場大餅。1990年代初期以電話外送服務起家的Mr D Food，已是當地的老牌業者 ，號稱每月有70萬活躍用戶。