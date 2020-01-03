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星國網銀執照 大咖競逐

2020-01-03 01:59經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

億萬富豪馬雲旗下新創金融科技公司螞蟻金服、以及香港遊戲公司雷蛇（Razer）等團體，已向新加坡當局遞交申請數位銀行執照的文件，準備利用自身優勢進軍當地數位金融市場，進一步跨足東南亞這塊快速成長的市場。

螞蟻金服已向星國金融管理局（MAS，央行）申請可同時服務散戶與非散戶客戶的純網銀執照，「我們期待為星國數位銀行的發展做出貢獻」。

新加坡政府將發出五張數位銀行執照，包括兩張純網銀執照（可服務散戶與非散戶客戶，僅開放給總部位於新加坡、且由新加坡人控制的企業申請），以及三張數位銀行執照（僅能服務企業客戶，開放給新加坡國內外企業申請）。

若螞蟻金服取得網銀執照，將在持續成長的東南亞數位銀行市場，與星展銀行或華僑銀行等傳統金融機構競爭。螞蟻金服有望同時受益於阿里巴巴的當地市占率、同時支持阿里巴巴在當地的電商網站Lazada。

另一方面，遊戲業者雷蛇也已與星國創業家、及亞洲富豪組成合資公司，向星國當局申請取得純網銀執照。

雷蛇的金融科技部門將掌握這家合資公司60%股權，其他股東包括富衛保險公司及昇菘集團。

雷蛇金融科技公司表示，若順利成立零售銀行業務，將運用雷蛇目前已成為年輕人與千禧世代代名詞的品牌風格強項，拓展市場。Jefferies公司分析師表示，若雷蛇取得執照，將運用現有的7,000萬名註冊用戶基礎，銷售更多金融產品，可能包括雷蛇生態系夥伴的保險與財富管理產品。

Grab也已與新加坡電信（Singtel）結盟，申請純網銀執照。根據貝恩資本、Google及淡馬錫控股（Tamasek）的聯合報告，東南亞的數位放款市場到2025年預計成長逾四倍至1,100億美元。

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