新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

股神巴菲特及億萬富翁庫班（Mark Cuban）等投資專家，皆建議投資指數型基金。路透 分享 facebook

在新的一年，戒除壞習慣幾乎跟培養好習慣一樣重要。CNBC報導，若想在2020年累積財富，須從戒除以下五種壞習慣開始。

●延後退休儲蓄計畫

距離退休的時間可能好像還很遙遠，但愈晚開始投入退休計畫，未來要急起直追的難度就愈高。對美國勞工而言，最簡單的方式就是加入雇社參與提撥的美國401（k）退休福利計畫。若服務的公司沒有參與這項計畫，或是本身是自雇者，不妨考慮其他選項，包括開設傳統的個人退休帳戶（IRA）或羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）。

在理想情況下，須逐步達成至少儲蓄10%的稅前所得。若無法一次到位，先從儲蓄1%稅前所得開始做起，之後再盡量逐步提高比率。

●每月償還最低還款額度

多數信用卡公司只要求每月償還最低還款額度，通常是25或30美元的固定金額，或者要求償還1%到3%的貸款餘額。

特別是如果預算吃緊，償還最低額度就很吸引人。但目前償還的金額越低，往後要償還的金額就愈高。扛著信用卡餘額不僅意味負債時間延長，也代表利息費用大增，因為銀行利率通常高得嚇人。

在2020年，如果狀況允許，不妨培養每月全額還款的習慣。要如何輕鬆達成？設定帳戶自動扣款，就不用操心每個月是否記得還款。

●開銷幾乎等同或高於收入

若開銷幾乎等同收入，甚或是月光族，可能很容易陷入信用卡債的惡性循環。奉行這種生活方式幾乎無法存很多錢。

解決之道：試試量入為出，切勿僅收支相抵或寅吃卯糧。不妨從檢視去年信用卡的還款明細表開始做起，確認可以縮減哪些支出。

●未設立明確的財務目標

若想存更多錢或有更多收入，必須設立明確的目標，再擬定具體的計畫並盡力達成。首先，設立一項想在今年達成的目標，例如增加應急基金、存買房頭期款、擴大投資，或者賺更多錢。

若具體目標是儲蓄，就得釐清每月要存多少錢，或一年內要存多少錢才能達標；接下來在銀行帳戶設定自動轉帳，定期將薪水中的部分金額轉到儲蓄帳戶，確保持續存錢。

若設定的財務目標比較抽象，比方說加薪，請提出行動方案並記下來。增加收入可能意味向公司爭取加薪或兼差，或者雙管齊下。

●等擁有更多錢才開始投資

說到投資，時間會站在自己這邊，主要拜複利的魔力所賜，不須坐擁高薪就能開始用錢滾錢。不妨借助一些手機應用程式（App）來簡化投資程序或使投資更簡便，例如考慮機器人顧問這類自動化投資服務。股神巴菲特及億萬富翁庫班（Mark Cuban）等投資專家，皆建議投資指數型基金。