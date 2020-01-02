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金融時報：瞄準女性健康 「Femtech」數位科技潛力十足

2020-01-02 09:30經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

金融時報專欄指出，針對女性消費者健康的數位科技「Femtech」，是潛力很大的市場，目前投入此領域的資金還只是九牛一毛，不過經由例如蘋果等大型科技公司強化對產品使用者健康與體適能的監測，情況可望改觀。

去年6月，蘋果宣布Apple Watch將會提供自己開發的月經與受孕監測應用程式（app），而Apple Watch的競爭對手Fitbit和Garmin則早已在其穿戴裝置中包含類以功能。

金融時報說，這個類別在市場上相當熱門，估計目前已經約有1億女性使用免費的月經追蹤app，像是Glow、Clue、Flo等。在美國，Flo是這類app中最多人使用的，該公司聲稱現在收集到的資料超過130億筆。

這些資料要怎麼為業者生財呢？分析後對用戶投放廣告是一途，但金融時報提醒，相關的廣告操作很容易讓用戶覺得受到侵擾產生反感，必須小心其中敏感性。另一方法是向使用者收取訂用費，金融時報認為，個人化的女性健康app應該有市場潛力，因為目前已有的除毛套件組、上班服飾訂戶服務，都很受歡迎。

金融時報說，根據市調公司Frost & Sullivan的估計，針對女性健康的科技，市場規模在2025年時上看500億美元的產業。Femtech算是數位健康產業下的一支，2018年數位健康產業在金融市場募得的資金計140億美元，其中不到1億美元是流向femtech公司。

去年數字會創紀錄地好，位於倫敦的新創企業Elvie，募到4,200億美元，該公司的產品包括一個可以幫助用戶改善骨盆底肌肉張力。另一家公司Collective Health，是家為雇主開發福利平台的業者，也成功募資2.05億美元。

蘋果將在Apple Watch上增加女性健康app。路透
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