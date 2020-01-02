eBay去年最貴的交易：與巴菲特共進午餐

去年電商平台eBay售價最昂貴的五種商品，從斥資逾450萬美元與「股神」巴菲特共進午餐，到花35萬美元買進2015年式的藍寶堅尼Aventador Roadster皆有。

eBay在2019年「最有趣且最昂貴的購買」清單中，分析了2019年元旦到12月6日的全球交易，找到其中最昂貴的前五大商品，名單如下：

●與巴菲特共進午餐

中國大陸波場TRON加密貨幣交易平台創辦人孫宇晨以456萬7,888美元，標得與巴菲特共進午餐的機會，所得捐獻給服務舊金山地區的非營利慈善團體Glide。這是eBbay 2019年最貴的商品，也是金額最大筆的慈善捐款。 與巴菲特共進午餐是去年eBay最昂貴的商品。圖取自eBay。 分享 facebook

●美式足球名將布雷迪球員卡

新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）2000年菜鳥球季的季後賽競爭者冠軍票卡，以40萬100美元賣出。eBay表示，這是有史以來最高價的美式足球球員卡，並在去年的售價排行榜上居次。這張卡片上，有六度奪得超級盃的布雷迪親筆簽名。 布雷迪球員卡要價居次。圖取自eBay。 分享 facebook

●喬丹球員卡

售價排名第三的是「籃球之神」喬丹1997年的球員卡，以35萬100美元售出。eBay指出，這張卡片非常稀有，全球總共僅有十張，也是站上售出最高價的籃球員卡。 喬丹球員卡的售價在eBay去年的排行榜上居第三。圖擷自eBay 分享 facebook

●藍寶堅尼Aventador Roadster

排名第四的是2015年式藍寶堅尼敞篷超跑Aventador Roadster，以34.98萬美元售出。這輛勁駒搭載6.5升自然進氣V型12缸引擎，能爆發650匹馬力。 藍寶堅尼Aventador Roadster排第四。圖取自eBay。 分享 facebook

●Newmar King Aire豪華露營車

Newmar公司生產的2014年式King Aire豪華露營車，以28萬美元售出。