巴隆周刊：蘋果CEO庫克締造了這項美國企業史紀錄

巴隆周刊（Barron's）報導，蘋果公司（Apple）執行長庫克締造了一項美國企業史上無人能敵的紀錄，那就是自從他2011年8月接任執行長以來，蘋果市值已增加逾1兆美元。不過，有個人或許能用更短時間達成和他一樣的紀錄，那個人就是微軟執行長納德拉。

目前全美只有兩家企業的市值超過1兆美元，分別是蘋果（1.3兆美元）和微軟（1.2兆美元）。在庫克從2011年8月24日成為蘋果執行長的過去這八年多期間，蘋果股價已從當年的53.74美元（經分割調整後），漲至最近的290美元，使該公司的市值增加逾1兆美元。

納德拉於2014年2月4日接掌微軟，距離現在不到六年。然而，微軟的市值在這段時間內增加9,300萬美元。因此，雖然納德拉尚未能加入創造破兆美元市值俱樂部，但他將可能用更短時間締造同樣成就。

其他有可能同樣拿下兆美元執行長這個頭銜的人選並不多，最有機會的就是亞馬遜創辦人暨執行長貝佐斯。亞馬遜先前市值一度突破兆美元大關，近來市值約為9,250億美元。Google母公司字母的市值也有9,200億美元，但最近Google執行長皮伽才剛接替佩吉擔任執行長。

庫克這項成就更值得注意的一點，在於他從蘋果傳奇創辦人賈伯斯手上接下這個職位時，蘋果在矽谷已是一家成立35年的公司。同樣地，在納德拉接掌微軟時，微軟已成立39年。