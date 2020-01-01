Tiffany嫁LV前上門求親 但遭巴菲特婉拒

倫敦金融時報（FT）報導，美國珠寶商Tiffany在接獲精品集團LVMH併購提案後，曾向長期仰幕者「股神」巴菲特探尋聯姻意願，但遭到婉拒。

巴菲特曾在金融海嘯期間對Tiffany伸出援手，但知情人士透露，這一回Tiffany上門求親卻遭巴菲特婉拒。巴菲特也證實雙方的確談過此事。

於是，在沒有「情敵」競爭的情況下，LVMH提高價碼爭取Tiffany董事會支持，終於在去年11月以總計166億美元的聘金（含承接債務），順利娶得Tiffany。

銀行業顧問透露，巴菲特長久來對Tiffany讚譽有加，也視之為可能的收購對象，在2008年金融海嘯時期Tiffany財務陷入窘境時甚至曾出手買了2.5億美元的債券協助這家零售商度過難關。若是買下Tiffany，對波克夏30年前併入旗下的珠寶公司Borsheims將有互補作用。

然而，Tiffany上周申報的文件顯示，儘管Tiffany聘請的Centerview和高盛顧問拜訪了四個潛在買家，但沒有任一家有興趣開出比LVMH更高的價錢迎娶Tiffany。這批文件並未點名巴菲特，也未指明其他潛在出價者是誰。

這也讓巴菲特領導的波克夏公司置身於熟悉的處境：繼續坐等大型交易機會。