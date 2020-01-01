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策略師：3戰術齊下 可助股民2020持盈保泰

2020-01-01 17:28經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國股市三大指數2019全年大漲兩、三成，華爾街分析師認為，這麼凌厲的漲勢將難以為繼，2020年美股走勢必將從絢爛回歸平淡。

那斯達克綜合指數2019全年漲幅達35.2%，標普500指數全年漲28.9%，道瓊工業指數漲幅也有22.3%。

MarketWatch報導，Wells Fargo Investment Institute全球資產配置首席策略師Tracie McMillion說，2020年不太可能再現如此壯觀的漲幅，建議投資人考慮獲利了結，保有現金，等待政治或其他壓力湧現使股價壓回時，再伺機進場承接。

McMillion在研究報告中寫道：「若是如我們所料，市場逢跌必彈模式持續到2020年，投資人應該找機會在市場漲到超出我們預設目標價位或獲利區間時獲利了結。待政治或其他壓力把市場推落到低於我們目標價位時，或許也有機會讓現金再度派上用場。」

她說：「以這種方法重新平衡，現金可變成一種戰術運用工具，若如我們所料市場擺盪變得更顯著時，可用來提升投資報酬。」

在大環境展望不明時，Wells Fargo Investment Institute偏好聚焦於優質股，特別是資產負債表強健、擴大配息或買回庫藏股的美國大型股公司。分析師認為，進可攻的類股可注意資訊科技（IT）和非必需消費品股，退可守的類股則可考慮必需消費品股、不動產股和公用事業股。

McMillion提醒投資人，2020年政治、經濟與貨幣政策不確定性若升高，可能導致市場面臨一段段短暫的波動加劇時期，關鍵在於採取更長期的投資組合分散策略。

面對2020年市場波動可能升高的挑戰，她建議投資人三管齊下，靈活應變。她說：「投資人可戰術運用現金、聚焦優質資產、建立防禦性資產與類股部位，藉此降低短期波動加劇的風險。」

美股三大指數2019全年大漲22%至35%，2020年股價走勢可能回歸平淡，華爾...
美股三大指數2019全年大漲22%至35%，2020年股價走勢可能回歸平淡，華爾街策略師建議逢高獲利了結以保有現金，並聚焦優質股、布局防禦股。美聯社
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