晶片股2019營收跌股價卻飆 2020走勢怎麼看？

就半導體產業而言，2019年既是榮景也很慘澹：晶片類股股價漲勢為十年來最強，營收降幅卻又是上波經濟衰退以來最慘。

費城半導體指數2019全年大漲60.1%，表現為2009那年大漲近70%以來最強。但同時，大多數半導體公司卻遭遇盈餘和營收大幅滑落 — 半導體工業協會（SIA）最近預測，2019年銷售降低12.8%，是2009那年景氣觸底以來最大全年降幅。

為什麼半導體公司業績和股價表現分歧如此之大？分析師說，2018年半導體產業營收創新高，是因為買家趕在美國對中國加徵關稅前大舉囤積庫存，以及記憶晶片價格上漲所致。隨著那些庫存消化殆盡，貿易戰疑慮也減輕，2019年營收下滑很正常。展望2020年，半導體市場可望回歸2018年的原狀 —消費者產品植入晶片的「智慧化」趨勢可望加速，進而支撐晶片股行情。

Lopez Research半導體產業分析師Maribel Lopez接受MarketWatch訪問時說：「業者紛紛設法在產品中注入智慧，即使是最小巧的物品。」他說，這股趨勢讓晶片股行情全面水漲船高，「我認為這波漲勢將延續到2020年，因為對智慧型硬體的需求不會改變，只會繼續擴增」。

Lopez說：「綜觀整個半導體產業，從微小的裝置到效能最高的電腦架構，我認為晶片業將迎向另一個豐年。」

回顧過去一年來，華爾街對半導體產業質疑聲不斷，但分析師到年底顯然變得更樂觀。就連摩根士丹利最近也對半導體產業翻空為多，坦承2019年晶片股表現意外強勁，之前看淡這類股「顯然誤判」。