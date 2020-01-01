三星華城半導體廠短暫停電 傳可能兩到三天才能復工

三星電子今天證實，華城半導體廠周二下午發生一分鐘的停電，導致部分生產停擺。

韓聯社昨天引用產業消息報導，由於當地輸電電纜出狀況導致供電中斷，部分DRAM和NAND生產線停工，完全復工預料要兩到三天。

三星電子發布新聞稿說，目前正檢修生產線，為復工做準備，損失程度尚在估算。

知情人士表示，這次狀況未釀成重大災情，但可能損失也在數百萬美元之譜。據韓聯社報導，三星電子2018年平澤廠發生半小時停電，損失估計約500億韓元（4,332萬美元）。

韓聯社引述分析師報導，這次狀況有助抑制三星電子增加龐大庫存。