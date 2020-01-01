占近四成 迪士尼去年美票房奪冠

2019年美國電影市場票房最大贏家就是迪士尼公司(Walt Disney Co.)；而美國與加拿大電影票房前十名的電影全部都是智慧財產權(IP)改編電影。

該年度約38%的美國電影票房收入都被迪士尼公司囊括，高居所有電影發行方之冠；票房前五名的電影都是該公司發行，連第六名的「蜘蛛人：離家日」(Spider-Man: Far From Home)也是由該公司旗下漫威工作室(Marvel Studios)製作、索尼影業(Sony Pictures)發行。

於周二結束的2019年，已經是連續第三年，票房成績前十名的電影，全部皆為續集、翻拍、或超級英雄電影。

迪士尼公司2019年在全球電影票房收獲約130億元，票房超越10億元的電影數量也創下新高紀錄；電影「星際大戰：天行者的崛起」(Star Wars: The Rise of Skywalker)票房也可望突破10億元大關，成為該公司當年度第七部達到此里程碑的作品，其他包括「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers: Endgame)、新版「獅子王」(The Lion King)、「驚奇隊長」(Captain Marvel)、真人版「阿拉丁」(Aladdin)、「玩具總動員4」(Toy Story 4)、以及「冰雪奇緣2」(Frozen II)。

2019年美國全年電影票房估計達114億元，不納入通膨因素，創下史上新高紀錄，而票房收入的增加主要是由於電影票價上漲；到戲院觀影人數自2005年起持續減少。

市場調查公司「Comscore」的資料顯示，截至2019年12月29日，美國與加拿大當年度的票房成績，比前一年減少4.4%；票房前幾名的電影成績傲人，但影評分數與觀眾口碑都較差的電影就非常慘澹，電影市場已成為一種零和遊戲，不是成為像「獅子王」這種大贏家，就是落入百老匯音樂劇改編電影「貓」(Cats)那樣的窘境。