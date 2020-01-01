比2018年增加63% 去年9300家零售店歇業創紀錄

這十年來由於消費者傾向線上購物，擾亂整個零售市場。全球零售與科技顧問研究公司Coresight Research報告指出，去年零售業閉店創紀錄、共關閉超過9300家，比2018年增加63%。上個創紀錄年份在2017年，有超過8000家零售店關門。

一些零售分析師認為，零售業蕭條是因數十年來，購物中心熱潮隨著消費者進入郊區的家庭。二次大戰後，經濟升溫，消費者離開市區到郊區購房，零售開發商迅速跟進，每年都開設新購物中心。然而，並非每家零售商都需要100家實體店，這是零售業建議規模，而非零售所需。即使是線上商店也是如此。

全球管理顧問公司A. T. Kearny零售業務合夥人柯爾尼表示，要獲得線上競爭體驗，就必須合理考慮商店的數量及其所扮演的角色。今年零售業者關店創紀錄，其中許多申請破產關店。

鞋店Payless Shoe Source今年第二次申請破產，關閉北美2500家店，公司面臨龐大債務。青少年服飾業者Calrlotte Russe也申請破產、關閉94家店，被北美流行零售業者YM於去年3月收購，計畫將在全美重開100家新店。

零售顧問畢塔表示，越來越少消費者前往實體商店購物，但實體店銷售卻更具價值。根據RetailNext報告，今年1月至12月20日間，零售店客群流量減少5%、淨銷售減少2%，但平均交易額增加近3%，每名購物者的消費額增加3%。這個趨勢部分是因為有更多購物者在線上研究商品，然後到商店內購物；品牌為了改善消費者經驗，對員工進行教育投資。