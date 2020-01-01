迎接2020年 3分鐘回顧2019年金融市場表現

美股2019年最後一個交易日收漲，主因貿易形勢展望樂觀；美股繳出近年來最佳年度表現，延續史上最長牛市；另外，油價締造三年來最大年度漲幅，金價則寫下2010年來最大漲幅，鈀金年限連四年收高。美元今年的波動幅度為史上最小，全年賞蝠為0.24%。

●美股

美股三大指數周二收高，道瓊工業指數上漲76.3點或0.27%，報28,538.44點；標普500指數上漲9.49點或0.29%，至3,230.78點；那斯達克指數上漲26.61點或0.3%，報8,972.60點。

貿易樂觀情緒、聯準會（Fed）鴿派貨幣政策和經濟前景持續好轉，推動美股今年漲勢；標普500和那斯達克指數均締造2013年以來最大年度漲幅，道瓊指數年線漲幅則為2017年以來最大。

2019年，道瓊指數上漲22.33%，標普500指數上漲28.9%，那斯達克指數上漲35.24%。

過去10年來，道瓊工業指數累計上漲173.67%，標普500指數漲189.72%，那斯達克指數上漲295.42%。

分析師對2020年初美股展望的看法好壞參半，但美國總統川普表示，美中將於15日簽署第一階段貿易協議，增強了外界對兩國在2020年初敲定初步協議的預期。

●油價

油價創三年來的最大年漲幅，主因美中貿易戰緩解和主要產油國持續減產。

布蘭特原油期貨周二收跌0.67美元或1%，結算價報每桶66美元；西德州原油期貨下跌0.62美元或1%，結算價報每桶61.06美元。

布蘭特原油在2019年上漲約23%，西德州原油期貨上漲34%，均創下三年來最大的年漲幅。

分析師預估，2020年油價不會大幅波動，因OPEC減產抵消了需求疲弱的影響。

●貴金屬

金價締造2010年以來最大年度漲幅，對全球經濟穩健的疑慮引發避險需求，白銀、白金的年度漲幅也締造數年來新高；鈀金今年飆漲逾50%，創歷史新高，主因供給持續短缺。

黃金現貨2019年上漲逾18%，報每英兩1,519.41美元。

白銀現貨2019年上漲約15%，至每英兩17.85美元，是自2016年以來年度最大漲幅。

白金2019年上漲21.6%，至每英兩962.50美元，為2009年以來最大漲幅。

鈀金現貨周二收在每英兩1,945.65美元，年線上漲54.2%，連四年收高。

分析師指出，若美元的疲態在2020年繼續，黃金應會表現良好。

●基本金屬

分析師認為，美中貿易戰緩解可能會在2020年推動基本金屬價格大漲；此外，未來幾年，能源轉型將成為金屬領域的中心題材，屆時將需要大量的銅、鎳和其他金屬。

●美元

DXY美元指數周二下跌0.33%，報96.418，為7月1日以來最低水平。2019年美元上漲0.24%，不如2018年時的上漲漲4.4%。

美元在去年12月前表現強勁，因美國經濟強勁，以及美中貿易談判持續存在不確定性。但隨著貿易樂觀展望和投資人信心增強，削弱美元避險需求，美元指數在12月回吐之前的漲幅。