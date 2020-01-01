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南韓出口現轉機 對陸出口14月來首見成長

2020-01-01 10:38經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓12月出口呈現去年4月來最緩頹勢，從這個全球貿易風向球來看，最壞的情況可能已經過去。

海關數據顯示，南韓12月出口較去年同期衰減5.2%，彭博調查分析師意見原估下滑8.6%。進口衰減0.7%，貿易順差為20億美元。

南韓出口數據呈現止滑之勢，令市場看好美中貿易戰休兵之後，全球貿易出現轉折。

占南韓出口最大宗的半導體外銷額下滑17.7%，對最大市場中國外銷成長3.3%，14個月來首見增幅。對美國出口下滑0.4%，對日本出口下滑5.6%。

南韓12月似預告全球貿易最壞的情況可能已經過去。路透
南韓12月似預告全球貿易最壞的情況可能已經過去。路透
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南韓半導體海關

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