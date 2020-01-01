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華爾街分析師 2020年鎖定這七檔重磅個股

2020-01-01 01:28經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

過去這一年美股迭創新高，分析師預期2020年將續走多頭格局，其中七檔個股的表現將格外亮眼。財經網站CNBC報導，華爾街分析師點評的七大明星股包括輝達（Nvidia）、The Trade Desk（TTD）、Nike、蘋果、AT&T、可口可樂以及Zynga。

●輝達：富國銀行（Wells Fargo）給予「加碼」評級。

富國銀行表示，輝達是2020年半導體類股的首選，預期該晶片巨擘在包括遊戲、自駕車及數據中心等三大主要產業將持續成長。分析師雷克斯（Aaron Rakers）說：「我們預期數據中心將在2020年重拾成長勢頭。」輝達對人工智慧（AI）的重視將成為帶動數據中心成長的關鍵。

●數位廣告自助平台TTD：Needham給予「買進」評等。

Needham表示，TDD將在2020年搭上大選熱潮，主因是選前監管趨嚴影響數家科技巨擘。分析師馬丁（Laura Martin）說：「我們預期監管和法律壓力將影響臉書、Google及亞馬遜的主管，使得『圍牆花園』（又名封閉平臺）的廣告支出減少，進而使TDD在『開放網路』的廣告營收加速成長。」

●運動用品大廠Nike：古根漢（Guggenheim Partners）給予「買進」評等。

德布爾（Robert Drbul）說：「隨著2020年東京奧運將在夏季登場，且健康生活蔚為流行，Nike的創意產能相當強勁。」此外，Nike強大的產品陣容吸引各地消費者，能抵禦「地緣政治」的壓力。德布爾尤其看好Nike全新跑鞋ZoomX Vaporfly NEXT%引領的慢跑風潮。

●蘋果：摩根大通給予「加碼」評級。

小摩說：「蘋果是我們在2020年的首選標的之一，蘋果的初期5G手機有助其拿下龐大市占，加上iPhone強勁的銷量周期，預期用戶基數和服務業務將加速成長。」

●美國電信商AT&T：美國銀行（BofA）給予「買進」評等。

美銀列舉AT&T的利多：AT&T透過削減成本的新措施與實施庫藏股，提升獲利成長；市值被大幅低估；投資人持有比重處於歷史低點；現金流和負債比率好轉；無線業務趨勢崛起勢頭優於預期；AT&T收購時代華納，能將自身的分銷網絡結合後者的內容和數位廣告，創造更多價值。

●可口可樂：摩根士丹利給予「加碼」評級。

大摩表示：「我們在飲料類股首選可口可樂，原因是預期可口可樂的營收成長幅度為5%，優於同業介於3%至4％的預估區間。因為可口可樂擁有較強的定價能力、不斷創新、策略轉變成功，以及在新興市場擁有成長動能。」

●遊戲開發商Zynga：Cowen給予「優於大盤」評級。

Cowen分析師說：「Zynga在過去幾年證明是手遊市場最穩固的企業，該公司透過內部努力和明智的收購，實現穩健成長。基於2020年令人振奮的產品線，我們將重申每股7美元的目標價。」

過去這一年美股迭創新高，分析師預期2020年將續走多頭格局。路透
過去這一年美股迭創新高，分析師預期2020年將續走多頭格局。路透
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