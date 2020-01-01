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美國商品貿易逆差縮減 2016年以來最小

2020-01-01 01:14經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

美國2019年11月貿易逆差意外縮減至2016年以來最小，為連續第三個月縮小，但庫存累積速度放緩，仍可能阻礙經濟成長。

金融時報（FT）報導，美國商務部12月30日說，美國2019年11月商品貿易逆差縮減至632億美元，少於10月的668億美元。根據彭博資料，這是2016年10月以來最少的貿易逆差額。

相較下，路透訪調的經濟學家預期，11月貿易逆差會擴增至687.5億美元。美國出口上升0.7%，主要受到汽車產品出口增加3.4%、與消費品出口成長2.6%的帶動。同時，由於工業用品、消費品和資本品的進口下滑，使進口下滑1.3%。

高盛銀行經濟學家表示：「進口下滑，可能反映美國從2019年9月1日起對大陸產品加徵關稅的持續影響，消費品進口已連三個月大幅下滑。」

然而，報告顯示，2019年11月躉售庫存沒有變化，零售庫存卻下滑0.7%。

雖然貿易逆差縮減，有助提振2019年第4季的經濟成長，但組成國內生產毛額（GDP）投資部位的庫存變動，卻可能造成拖累。

美國商務部這些報告，是在美中2019年12月同意貿易戰暫時休兵之後。在此之前的過去20個月來，美中協商時而出現進展、時而陷入僵局，關稅戰也不斷升級。2019年的美中貿易不確定性，傷害美國工業的經濟，製造業景氣更在2019年8月陷入萎縮，為三年來首見。

美國2019年11月貿易逆差連續三個月收縮，意外縮減至2016年以來最小。美聯社
美國2019年11月貿易逆差連續三個月收縮，意外縮減至2016年以來最小。美聯社
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