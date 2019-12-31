西非整合如火如荼 迦納要脫鉤歐元

西非各國進行貨幣自主改革，區域貿易整合的態勢漸趨明朗。（photo by Twitter） 分享 facebook 西非有望區域整合！迦納總統阿庫福阿多表示，他將致力於加入區域組織「西非經濟貨幣聯盟」，並使用該聯盟即將發行的新貨幣Eco，也呼籲聯盟的貨幣政策應與歐盟脫鉤，以發展區域經濟及自由貿易。近期包括迦納、奈及利亞等西非大國，紛紛釋出願意進行區域整合的訊息。

統一貨幣與歐元脫鉤

根據《非洲新聞台》報導，西非國家迦納總統阿庫福阿多表示，將致力於加入區域組織「西非經濟貨幣聯盟」，並使用該聯盟即將發行的新貨幣Eco，迦納原先使用的貨幣為迦納塞地。

阿庫福阿多表示：「迦納將竭盡所能，以加入西非經濟貨幣聯盟，統一貨幣有助於自由貿易，也能減少金融壁壘。」然而他也指出，希望新貨幣Eco能與歐元脫鉤，敦促各國採取更靈活的匯率制度。迦納一旦加入「西非經濟貨幣聯盟」，就會成為組織內國力最強的國家，勝於鄰國象牙海岸。

西非走向經貿自主

據《彭博社》報導，日前象牙海岸總統瓦塔拉與到訪的法國總統馬克宏磋商，雙方就「西非經濟貨幣聯盟」將減少與法國經濟掛鉤作出承諾，聯盟成員國也不必再將一半的儲備金放置法國財政部。

在迦納宣佈將加入「西非經濟貨幣聯盟」後，奈及利亞也發出聲明表示，「奈及利亞政正在評估Eco貨幣的未來發展。」在西非法郎汰換之際，區域大國奈及利亞的加入，將有助於提升西非整合的經濟效益。

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