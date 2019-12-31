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油價觸及三個月高點 美元走低提振金價

2019-12-31 08:43經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周一觸及三個月高點，因中美貿易協議樂觀進展刺激對風險資產的需求，市場正密切關注美國空襲伊拉克和敘利亞後的中東局勢。美中貿易緊張緩解令美元走低，推升金價。

布蘭特原油期貨上漲0.28美元或0.41%，結算價報每桶68.44美元；西德州原油期貨下跌0.04美元或0.06%，結算價報每桶61.68美元。

布蘭特油價盤中觸及68.99美元，西德州原油觸及62.34美元，均為9月17日以來最高。今年迄今，布蘭特原油累計上漲約27%，西德州原油上漲約36%。

美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，美中第一階段貿易協議可能會在下周簽署，但仍待總統川普或美國貿易代表賴海晢確認。 南華早報則報導，中國國務院副總理劉鶴本周將前往華府，簽署第一階段貿易協議。

貿易咨詢公司Ritterbusch and Associates的總裁Jim Ritterbusch報告表示：「美中貿易樂觀情緒繼續刺激對石油、工業大宗商品和股市等高風險資產的需求。」

投資人正密切關注中東情勢，美國周日伊拉克和敘利亞發動空襲，而伊拉克的抗議者上周六迫使該國南部的納西里耶油田一度關閉；消息人士表示，納西里耶油田需要幾天時間才能完全恢復生產。

法國巴黎銀行全球石油策略師Harry Tchilinguirian表示：「儘管石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）致力在2020年進一步減產，但全球庫存仍充裕，原油基本面仍存在下行風險。」

金價周一上漲，全球經濟成長疑慮令金價維持在每英兩1,500美元上方，且美中貿易協議的樂觀預期打壓美元。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,515.26美元。美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,518.60美元。

FXTM分析師Lukman Otunuga表示：「金價上漲的主因是美元疲弱。如果美中貿易形勢惡化，金價漲勢可能延續到2020年。貿易協議細節尚未公布，也還沒簽署。」

金價2019年上漲約18%，主因美中貿易爭端持續，主要央行的量化寬鬆政策引發全球衰退擔憂。

美中貿易緊張緩解令美元走低，推升金價。美聯社
美中貿易緊張緩解令美元走低，推升金價。美聯社
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