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蘋果邁向10年來最大年度漲幅 明年還有5G助攻

2019-12-31 08:08經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

證券公司Wedbush認為，iPhone製造商蘋果公司將是明年5G支出大幅成長下「顯而易見的贏家」。Wedbush對蘋果的評級為優於大盤，目標價350美元。

蘋果股價周一收漲0.59%至每股291.52美元，再度締造收盤新高；2019年還剩一個交易日，蘋果股價今年累計上漲約85%，可望締造十年來最大年度漲幅。

Wedbush分析師Daniel Ives預計，2020年將進入「5G超級周期」，蘋果則是他首選的5G相關股票。

市場預期，蘋果將在2020年推出5G版iPhone。

Loup分析師分析師Gene Munster則表示，蘋果未來12個月內將獲得多道順風，包括Apple Watch等穿戴裝置銷售持續成長，5G科技帶來成長商機；預料明年下半年推出5G的iPhone，將是有力的催化劑；他預測，明年蘋果股價表現仍將是「五大尖牙股」（FAANG）最佳，上看350美元，也就是還有20%的上漲空間。

Wedbush並預測，除了蘋果之外，Google母公司字母和亞馬遜明年也將「透過有機（自發性）成長和併購，擴大進軍醫療照護以及銀行產業」。

Wedbush分析指出，總體而言，受惠於5G、雲端、自動化和串流媒體內容大戰等轉型趨勢，2020年科技板塊將有顯著動能。

蘋果股價2019年累計上漲約85%，將締造10年來最大年度漲幅。路透
蘋果股價2019年累計上漲約85%，將締造10年來最大年度漲幅。路透
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