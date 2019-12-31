台灣ADR全倒 跟隨台股走弱 台積電跌逾1%

台積電ADR周一下跌，在美國上市的美國存託憑證（ADR）跌逾1%，高於台北交易股價溢價仍有4.1%。

台積電ADR跌1%，收在57.85美元。費城半導體指數跌0.8%。

美股周一下跌，三大指數均創約四周來最大單日跌幅，回吐近來因美中貿易樂觀進展帶動的部分漲幅，主因元旦假期前夕交易清淡，投資人謹慎行事，獲利了結。

道瓊工業指數收跌183.12點或0.6%，報28,462.14點；標普500指數下跌18.73點或0.6%，至3,221.29點；那斯達克指數收跌60.62點或0.7%，報8,945.99點。

台灣加權股價指數昨天跌38.22點收12,053.37點。台積電跌1%，收334.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 83.49 -0.72 84.40 -1.08

中華電 CHT 111.23 -0.48 111.00 0.21

台積電 TSM 348.10 -1.04 334.50 4.06

聯電 UMC 16.19 -1.10 16.55 -2.20

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價