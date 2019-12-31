假期前夕交易清淡且投資人獲利了結 美股走低

美股周一下跌，三大指數均創約四周來最大單日跌幅，回吐近來因美中貿易樂觀進展帶動的部分漲幅，主因元旦假期前夕交易清淡，投資人謹慎行事，獲利了結。

道瓊工業指數收跌183.12點或0.64%，報28,462.14點；標普500指數下跌18.73點或0.58%，至3,221.29點；那斯達克指數收跌60.62點或0.67%，報8,945.99點。

Bryn Mawr Trust.首席投資官Jeff Mills說：「本周交易會很清淡，任何一天或這一周的走勢無法歸因於具體因素；從技術面來說，市場已經超買。」

中美貿易協議傳出最新進展。美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，美中第一階段貿易協議已經完成，可能會在下周簽署，但仍待總統川普或美國貿易代表賴海晢確認。

另據南華早報報導，中國國務院副總理劉鶴本周將前往華府，簽署第一階段貿易協議。

這些消息並未延續美股近期的漲勢；美國保德信金融集團首席市場策略師Quincy Krosby表示：「許多交易商和投資組合經理人已經實現目標，不想危及其績效表現，隨著年底臨近，出現一些獲利了結是很正常的事。」

標普500指數中，通訊服務類股下跌1%，科技股下跌0.6%。今年以來，科技股累計上漲47.5%，通信服務類股上漲30.6%，在標普500指數板塊中年度百分比漲幅居前。

嘉信理財交易和衍生品副總裁Randy Frederick表示：「投資人開始拋售時，漲幅最大的板塊通常率先回落。」

周二是美股今年最後一個交易日，周三因新年假期休市。