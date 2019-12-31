投資人獲利退場 美股指數跌幅冠全月

投資人退場，美股指數創下四周來最大跌幅。（美聯社） 分享 facebook

在迭創新高紀錄的今年美國股市倒數第二個交易日，投資人獲利退場，股指創下四周來最大跌幅。

道瓊工業平均指數下跌183.12點或0.64%收2萬8462.14點，而史坦普500指數下跌18.72點或0.58%收3221.29點，兩者都創下四周來最糟單日走勢。那斯達克綜合指數下跌60.62點或0.67%收8945.99點，跌回9000點下方。科技是11個史指類股中表現最差的一個。

由於投資人獲利了結，部分今年表現最佳個股，包括微軟、Visa和摩根大通，全部下跌。微軟和Visa是今年道指漲幅最大的三支股票中的兩支，分別上漲55%和42%。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)表示：「今天帶頭下跌的是第四季表現最佳的類股，這顯示出部分短期拋售和投資人的年底前重新配置部位。」「直至上周末股市非常超買。在年底之前，已沒有什麼真正的新事物可以再推動市場走高。」

美股在12月經歷強勁的反彈，由於年終樂觀，主要股指上周創下歷史新高。史指連五周上漲，2019年至今上漲28.5%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)說：「由於股市在一年中的最後幾天處於流動性、參與率和新聞等的荒漠中，投資人可能不宜過度解讀股價走勢。」

30日是所謂的「耶誕行情」的第四天，就歷史而言，它向來會刺激股票上漲。在縮短的假期交易中，史指上周上漲0.5%。

《南華早報》報導，中國國家最高貿易談判代表中國國務院副總理劉鶴將於本周訪問華盛頓，簽署第一階段貿易協議。報導引述知情人士的話說，中國代表團將在美國待幾天，直到下周中旬。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)也告訴《福斯新聞》，簽署可能會在下周左右進行，雙方都在等待翻譯。

然而，在川普總統遭眾議院彈劾後，政治擔憂繼續隱隱浮現。他上周末轉發了一條推文，其中載明導致他被彈劾的吹哨者名字。

另外，有關美國商品貿易的初步報告顯示，貿易逆差在11月縮小至2016年來的最低水平。